Carabineros de Chile, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, dieron inicio al «Plan Verano Seguro 2025-2026», una estrategia destinada a reforzar la seguridad en los principales destinos turísticos y zonas de alta afluencia durante el periodo estival.

Despliegue policial

La iniciativa contempla un despliegue estratégico de personal policial y unidades operativas temporales, además de la elevación de categoría de ciertas comisarías para fortalecer su capacidad operativa. En total, serán 1.386 carabineros adicionales, provenientes de la Escuela de Suboficiales de Carabineros, quienes se distribuirán en distintos puntos del país.

Fases del operativo

El General Director de Carabineros, Marcelo Araya, explicó que el plan se ejecutará en dos etapas:

Primera fase: del 28 de diciembre al 28 de enero , con el despliegue de 587 carabineros .

del , con el despliegue de . Segunda fase: del 28 de enero al 28 de febrero, con la incorporación de 789 efectivos adicionales.

Refuerzo en regiones

Araya detalló que el plan incluye la instalación de garitas y cuarteles móviles, además de avanzadas en regiones específicas, como la Región de Coquimbo y la Región de Aysén. Asimismo, se contempla la elevación de categoría de determinados cuarteles, con el objetivo de mejorar la respuesta operativa en zonas de alta demanda.

Coordinación interinstitucional

El General Director enfatizó que el despliegue no será exclusivo de Carabineros: “No solamente los carabineros vamos a estar desplegados, sino que esto es una activación de muchos otros organismos coordinados, como la Policía de Investigaciones (PDI) y el personal de Directemar (Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante), para que en aquellos lugares principalmente turísticos, donde la gente requiere estar tranquila, vamos a estar presentes”.

Llamado a la ciudadanía

Finalmente, Araya hizo un llamado a la prudencia en la conducción y al respeto de los límites de velocidad, subrayando que el objetivo es evitar accidentes durante el verano: “Nuestra recomendación es disfrutar de un verano seguro y ser prudentes”.

