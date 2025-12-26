La Corporación Nacional Forestal (Conaf) anunció la activación del botón rojo en 144 comunas del país, en una proyección de cinco días, debido a la alta probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales.

Regiones afectadas

Según informó la entidad, las comunas bajo esta condición se encuentran en las regiones de:

Maule

Ñuble

O’Higgins

Metropolitana

Biobío

La Araucanía

Atacama

Entre las comunas con mayor superficie bajo amenaza destacan: Lonquimay, San Fabián, Sagrada Familia, Antuco, San Carlos, Paine, San Nicolás, Colbún, Cauquenes, Alhué, San Javier, Santa Cruz, Chépica, Retiro y Melipilla.

Condiciones del botón rojo

El botón rojo se activa cuando los territorios presentan una probabilidad de ignición mayor o igual al 70%, junto con vientos de velocidad superior a 20 km/hr. Las zonas deberán mantener esta alerta hasta el 30 de diciembre.

Incendios en combate

Actualmente, Conaf reporta nueve incendios forestales en combate, localizados en:

Pichidegua

Maule

Litueche

Colina

Nueva Imperial

Lampa

Cañete

Mariquina

Siniestros más relevantes

La entidad destacó tres incendios como los de mayor gravedad:

Región de O’Higgins: incendio Lamarhue, Pichidegua. Alerta roja decretada 160 hectáreas afectadas Recursos desplegados: 3 técnicos, 6 brigadas, 2 helicópteros y 1 avión cisterna de Conaf

Región del Maule: incendio Cerro Maule, Maule. Alerta roja decretada 1.127 hectáreas consumidas por las llamas

Región de O’Higgins: incendio Central Rapel, Litueche. Alerta amarilla vigente 765 hectáreas afectadas



/psg