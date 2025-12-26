La Corporación Nacional Forestal (Conaf) anunció la activación del botón rojo en 144 comunas del país, en una proyección de cinco días, debido a la alta probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales.

Regiones afectadas

Según informó la entidad, las comunas bajo esta condición se encuentran en las regiones de:

  • Maule
  • Ñuble
  • O’Higgins
  • Metropolitana
  • Biobío
  • La Araucanía
  • Atacama

Entre las comunas con mayor superficie bajo amenaza destacan: Lonquimay, San Fabián, Sagrada Familia, Antuco, San Carlos, Paine, San Nicolás, Colbún, Cauquenes, Alhué, San Javier, Santa Cruz, Chépica, Retiro y Melipilla.

Condiciones del botón rojo

El botón rojo se activa cuando los territorios presentan una probabilidad de ignición mayor o igual al 70%, junto con vientos de velocidad superior a 20 km/hr. Las zonas deberán mantener esta alerta hasta el 30 de diciembre.

Incendios en combate

Actualmente, Conaf reporta nueve incendios forestales en combate, localizados en:

  • Pichidegua
  • Maule
  • Litueche
  • Colina
  • Nueva Imperial
  • Lampa
  • Cañete
  • Mariquina

Siniestros más relevantes

La entidad destacó tres incendios como los de mayor gravedad:

  • Región de O’Higgins: incendio Lamarhue, Pichidegua.
    • Alerta roja decretada
    • 160 hectáreas afectadas
    • Recursos desplegados: 3 técnicos, 6 brigadas, 2 helicópteros y 1 avión cisterna de Conaf
  • Región del Maule: incendio Cerro Maule, Maule.
    • Alerta roja decretada
    • 1.127 hectáreas consumidas por las llamas
  • Región de O’Higgins: incendio Central Rapel, Litueche.
    • Alerta amarilla vigente
    • 765 hectáreas afectadas

