La Corporación Nacional Forestal (Conaf) anunció la activación del botón rojo en 144 comunas del país, en una proyección de cinco días, debido a la alta probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales.
Regiones afectadas
Según informó la entidad, las comunas bajo esta condición se encuentran en las regiones de:
- Maule
- Ñuble
- O’Higgins
- Metropolitana
- Biobío
- La Araucanía
- Atacama
Entre las comunas con mayor superficie bajo amenaza destacan: Lonquimay, San Fabián, Sagrada Familia, Antuco, San Carlos, Paine, San Nicolás, Colbún, Cauquenes, Alhué, San Javier, Santa Cruz, Chépica, Retiro y Melipilla.
Condiciones del botón rojo
El botón rojo se activa cuando los territorios presentan una probabilidad de ignición mayor o igual al 70%, junto con vientos de velocidad superior a 20 km/hr. Las zonas deberán mantener esta alerta hasta el 30 de diciembre.
Incendios en combate
Actualmente, Conaf reporta nueve incendios forestales en combate, localizados en:
- Pichidegua
- Maule
- Litueche
- Colina
- Nueva Imperial
- Lampa
- Cañete
- Mariquina
Siniestros más relevantes
La entidad destacó tres incendios como los de mayor gravedad:
- Región de O’Higgins: incendio Lamarhue, Pichidegua.
- Alerta roja decretada
- 160 hectáreas afectadas
- Recursos desplegados: 3 técnicos, 6 brigadas, 2 helicópteros y 1 avión cisterna de Conaf
- Región del Maule: incendio Cerro Maule, Maule.
- Alerta roja decretada
- 1.127 hectáreas consumidas por las llamas
- Región de O’Higgins: incendio Central Rapel, Litueche.
- Alerta amarilla vigente
- 765 hectáreas afectadas
/psg