El dólar cerró con una leve baja este viernes y se ubicó en $904, marcando su nivel más bajo en más de un año y despidiendo la última jornada bursátil de la semana en el mercado cambiario local.

Factores que presionaron la sesión

La jornada estuvo influida principalmente por:

El fuerte repunte del cobre .

. Un dólar global prácticamente sin variaciones .

. Un contexto de menor liquidez, propio del cierre de semana y de fin de año.

En concreto, el billete verde anotó una caída de $1 y concluyó sus operaciones más líquidas en $904,10 vendedor y $903,80 comprador.

Análisis de expertos

El jefe de análisis para Admirals Latinoamérica, Felipe Sepúlveda Soto, explicó: “El cierre reflejó un equilibrio entre el fuerte impulso del cobre y un dólar global que se mantuvo prácticamente sin cambios. El principal soporte para el peso chileno vino desde materias primas: el cobre aceleró sus ganancias tras la apertura de Wall Street y subió 5,23% hasta US$5,86 por libra, su nivel más alto desde julio de 2025”.

Sepúlveda agregó que el dólar en Chile no cayó más debido a dos factores clave:

El Dollar Index (DXY) se mantuvo prácticamente estable en 97,6, con una variación mínima de +0,01%, lo que limitó la presión bajista externa. La menor liquidez típica de fin de año, que amplifica los rangos intradía pero favorece cierres más defensivos ante ajustes técnicos y toma de posiciones.

Por su parte, Gonzalo Muñoz, analista de mercados de XTB Latam, señaló: “El dólar global se mantuvo contenido y sin una dirección clara, en parte porque los datos de Estados Unidos confirmaron una economía resiliente, pero sin activar un nuevo repunte sostenido en tasas”.

Cierre moderado

Finalmente, Sepúlveda concluyó que: “Aunque el cobre entregó un impulso importante al peso chileno, la combinación de un dólar global estable y flujos contenidos tras el feriado mantuvo al tipo de cambio cerca de equilibrio, con un cierre moderadamente a la baja y sin una ruptura sostenida bajo los $900”.

