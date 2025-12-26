La salida de Gustavo Álvarez de Universidad de Chile no pasó inadvertida en el fútbol chileno. Más allá de la sorpresa inicial que generó su decisión de no continuar al mando del primer equipo de cara a la temporada 2026, el impacto estuvo marcado por el contexto en que se produjo: semanas de tensión con la concesionaria Azul Azul que terminaron por desgastar una relación que había sido clave en el reciente proceso deportivo del club.

El entrenador argentino optó por cerrar su ciclo en el Centro Deportivo Azul, poniendo fin a una etapa que, con matices, logró reposicionar a la U desde lo futbolístico y devolverle competitividad en un escenario local cada vez más exigente. Su salida no solo abre interrogantes sobre el futuro inmediato del conjunto laico, sino que también instala a Álvarez como una figura disponible en un mercado que observa con atención su evolución.

Las campañas del técnico en el fútbol chileno no han pasado desapercibidas fuera de las fronteras nacionales. En las últimas horas, su nombre comenzó a circular con fuerza en el extranjero, particularmente en Perú, donde la prensa especializada siguió de cerca los movimientos del estratega y las proyecciones de su carrera tras dejar el Romántico Viajero.

En ese contexto, el diario peruano Líbero decidió llevar a Gustavo Álvarez a su portada, destacándolo como una alternativa concreta para asumir desafíos mayores en el país vecino. Según el medio, su perfil, experiencia reciente y capacidad para liderar procesos competitivos lo posicionan como un candidato atractivo para la Selección Peruana, en un momento en que la federación evalúa opciones para reordenar su proyecto deportivo.

De esta manera, Álvarez logra instalarse como un protagonista internacional pese a su salida de Universidad de Chile. Lejos de significar un retroceso, el término de su vínculo con la U parece abrir un abanico de posibilidades en el continente, confirmando que su carrera como entrenador se encuentra en una etapa de consolidación y crecimiento, con nuevos desafíos que podrían situarlo fuera del fútbol chileno.

/José Pablo Verdugo