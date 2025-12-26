El sector empresarial chileno ha manifestado un marcado optimismo frente al triunfo del Presidente Electo, José Antonio Kast, pese a que durante la campaña gran parte de los análisis apuntaban a una mayor cercanía de los empresarios con la candidatura de Evelyn Matthei.

Apoyo inicial a Matthei

Uno de los gestos más significativos se dio cuando Juan Sutil, empresario y expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), se integró al comando de la candidata de Chile Vamos, lo que fue interpretado como una señal clara de respaldo empresarial hacia Matthei.

Viraje tras el triunfo de Kast

Sin embargo, tras la victoria de Kast en el balotaje, el mundo empresarial no dudó en mostrar su disposición a trabajar con el nuevo Mandatario. A los dos días de su triunfo, Kast viajó a Argentina en su primera salida internacional, acompañado de una comitiva empresarial de alto nivel.

Entre quienes cruzaron la cordillera junto al Presidente Electo estuvieron:

Susana Jiménez , presidenta de la CPC

, presidenta de la CPC Rosario Navarro , presidenta de la Sofofa

, presidenta de la Sofofa Francisco Pérez-Mackenna , gerente general de Quiñenco (Grupo Luksic)

, gerente general de Quiñenco (Grupo Luksic) Luis Felipe Gazitúa , presidente de Bicecorp (Grupo Matte)

, presidente de Bicecorp (Grupo Matte) Rodrigo Larraín, CEO de Cencosus, ya presente en territorio argentino

Durante la visita se realizaron reuniones con autoridades y empresarios argentinos, en las que participaron los representantes chilenos junto a Kast.

“Fue una muy buena conversación, con una cantidad importante de oportunidades de trabajo conjunto complementario con nuestros vecinos de Argentina”, señaló Susana Jiménez.

Optimismo empresarial

Con el paso de los días, más líderes empresariales han expresado su entusiasmo por el nuevo ciclo político:

José Ignacio Zamorano, head de Investment Banking de BTG Pactual Chile, destacó que se esperan medidas que fomenten el crecimiento, como la agilización de permisología, la baja de la tasa impositiva corporativa y la atracción de inversión extranjera.

“El ciclo virtuoso parte por atraer más inversión a Chile y reposicionarnos como el mejor destino para invertir en Latinoamérica”, afirmó.

Arturo Clement, presidente de SalmonChile, señaló estar “súper esperanzado” con el nuevo gobierno.

“La acuicultura puede crecer aquí y ahora, y creemos que en este nuevo ciclo político podemos desarrollar más nuestra industria y contribuir al desarrollo del sur de Chile”, dijo, agregando que el actual gobierno “nunca vio la importancia de la industria”.

Guillermo Tagle, presidente del Directorio del Depósito Central de Valores (DCV), sostuvo que el mercado de capitales puede jugar un rol clave en las políticas de crecimiento.

“Cuando un Gobierno ha salido elegido con un discurso de promover crecimiento e inversión, uno puede asignar con optimismo la probabilidad de que se incorpore en la política pública”, señaló, mencionando posibles medidas como la exención del impuesto a la ganancia de capital.

Eduardo Navarro, CEO de Copec, también expresó confianza en el futuro.

“El nuevo ciclo político debiera ser una oportunidad para recuperar la mirada estratégica y de largo plazo que Chile ha ido perdiendo. No podemos seguir postergando las grandes transformaciones necesarias para hacer realidad los sueños de un mejor país”, afirmó en la revista corporativa de la compañía.

Clima general: optimismo

El tono predominante entre los empresarios es de expectativa positiva frente al gobierno de José Antonio Kast, con la esperanza de que se impulsen reformas económicas, mayor inversión y proyectos estratégicos que fortalezcan el desarrollo del país.

