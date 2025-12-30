La meteoróloga de Meteored, Laura Batista, abordó la situación que afecta a la zona centro-sur de Chile, tras la alerta meteorológica por altas temperaturas extremas. El fenómeno se debe a una condición sinóptica de vaguada costera, que se extenderá hasta la tarde del miércoles 31 de diciembre.

Zonas afectadas

Las regiones bajo alerta son:

Región de Coquimbo : cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos.

: cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos. Región de Valparaíso : litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos.

: litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos. Región Metropolitana : cordillera de la costa, valle y precordillera.

: cordillera de la costa, valle y precordillera. Región de O’Higgins : litoral, cordillera de la costa, valle y precordillera.

: litoral, cordillera de la costa, valle y precordillera. Región del Maule : litoral, cordillera de la costa, valle y precordillera.

: litoral, cordillera de la costa, valle y precordillera. Región de Ñuble: cordillera de la costa, valle y precordillera.

Temperaturas extremas

Batista advirtió que en sectores del interior del valle central podrían registrarse temperaturas máximas sobre los 35°C, lo que podría generar malestares en la población.

El día más crítico será el miércoles 31 de diciembre, cuando se esperan máximas cercanas a los 40°C en el interior de las regiones de O’Higgins, Maule y Ñuble.

