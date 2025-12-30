El dólar despidió el año 2025 con una de sus mayores caídas diarias del ejercicio, desplomándose $14,1 en el mercado cambiario local. La divisa norteamericana cerró su última sesión en $900,5 vendedor y $900,2 comprador, alcanzando su menor precio desde el 30 de septiembre de 2024, es decir, hace un año y tres meses.

Este registro corresponde a la última cotización del dólar en 2025, considerando que el mercado local permanecerá cerrado mañana por el feriado bancario.

Balance anual

En diciembre , el dólar acumuló una baja de $28 .

, el dólar acumuló una baja de . En 12 meses, la caída fue aún más pronunciada: $92,5, equivalente a un retroceso de 9,3% en el año.

Factores de la caída

De acuerdo con Gonzalo Muñoz, analista de mercados de XTB Latam, la fuerte caída de este martes se explicó por el cobre, que sigue siendo el principal soporte para la moneda local.

“En la Bolsa de Metales de Londres (LME), el cobre se mantiene por encima de los US$12.500 por tonelada, consolidando un año extraordinario para el metal y reforzando el sesgo apreciativo del peso”, señaló Muñoz.

El especialista agregó que, con el cierre en torno a $900, el mercado vuelve a mirar soportes inferiores y no se descarta una extensión hacia niveles más bajos si el cobre mantiene su impulso.

Visión de otros analistas

Por su parte, Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica, destacó que pese al repunte del dólar global, la magnitud del rally del cobre y los flujos locales terminaron imponiéndose.

“Esto llevó al tipo de cambio chileno a su mayor caída diaria reciente, consolidándolo por debajo de $910”, afirmó Sepúlveda.

/psg