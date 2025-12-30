Hasta la Oficina del Presidente Electo (OPE), ubicada en Las Condes, llegó el excandidato presidencial y timonel del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, para sostener una reunión clave con Claudio Alvarado, uno de los principales hombres de confianza de José Antonio Kast y quien asumiría el Ministerio del Interior en el futuro gobierno.

El encuentro se desarrolló en un contexto de definiciones políticas y programáticas, con Kaiser arribando con una agenda clara bajo el brazo: un documento titulado “Declaración de principios y ejes de apoyo institucional del Partido Nacional Libertario”, en el cual su colectividad detalla las condiciones y “líneas rojas” que considera indispensables para pasar del respaldo político externo a una participación directa en la futura administración.

Condiciones para ingresar al gobierno

La cita se concretó un día después de que Kaiser transparentara públicamente, desde la sede del PNL, los márgenes bajo los cuales el partido está dispuesto a integrarse al gobierno de Kast. En esa oportunidad, el excandidato presidencial habló de la necesidad de neutralizar políticas heredadas de la actual administración, que —a su juicio— responden a una lógica ideológica incompatible con los principios del partido.

Entre los principales reparos, el diputado puso especial énfasis en materias valóricas, cuestionando la continuidad de programas como el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) y la Educación Sexual Integral (ESI). Según planteó, se trata de iniciativas que su colectividad considera una intervención indebida del Estado en ámbitos que debiesen resguardar la autonomía de las familias y de los proyectos educativos.

Asimismo, Kaiser manifestó reparos a determinados presupuestos públicos, como el asignado al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), además de advertir que existen iniciativas legislativas que el PNL no estaría dispuesto a respaldar en el tiempo.

Declaración conjunta tras la reunión

Tras una reunión que se extendió por poco más de dos horas, Kaiser y Alvarado entregaron una declaración conjunta, en la que el líder del PNL expresó un tono de apertura respecto a la futura relación con el Ejecutivo.

“Vemos con optimismo la posibilidad de poder integrarnos a la administración en el futuro”, señaló Kaiser, agregando que durante la conversación se abordaron temas sensibles para su colectividad.

“Hemos planteado nuestra inquietud respecto de la reforma al Poder Judicial. También respecto de la continuidad de ciertos programas con profundo contenido ideológico, algunos provenientes de este gobierno y otros de administraciones anteriores, que tienen complicados a nuestra militancia y a nuestros votantes”, afirmó, destacando que percibieron comprensión desde el entorno del Presidente Electo.

Aborto y precisiones del PNL

Consultado por una eventual modificación a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, tema que —según fuentes del PNL— estaría dentro de los planteamientos del partido, Kaiser aclaró que no fue parte de la conversación con Alvarado.

“Ese es un tema del Congreso”, precisó, aunque no descartó que su colectividad impulse cambios en esa materia. De acuerdo a las mismas fuentes, el foco estaría en modificar la causal de violación, planteando que las mujeres mayores de edad que accedan al procedimiento bajo esa causal deban denunciar el delito, una idea que Kaiser ya había mencionado durante la campaña presidencial.

Cercanía al ingreso al gobierno y definiciones personales

Respecto a un eventual ingreso del PNL al gobierno, Kaiser aseguró que “estamos muy cerca de poder confirmar esa situación”, aunque se mostró cauto —y con algo de humor— ante la posibilidad de asumir un cargo ministerial.

“¿Ministro de qué iglesia?”, bromeó al ser consultado, para luego enfatizar que “el Presidente de la República es quien arma su equipo” y advertir que quienes buscan cargos a través de la prensa “terminan en la banca”.

En esa línea, el lunes por la noche, el diputado y exjefe de campaña de Kaiser, Cristián Labbé, señaló en el programa Sin Filtros que prefería al PNL colaborando con el gobierno de Kast, pero no a Kaiser como ministro, considerando su rol articulador dentro del partido y una eventual nueva candidatura presidencial.

La respuesta del entorno de Kast

Por su parte, Claudio Alvarado subrayó la disposición del futuro gobierno a escuchar las demandas de los partidos aliados.

“Todo gobierno tiene la obligación de escuchar y hacerse cargo de los requerimientos que se plantean. La oportunidad en que aquello se resuelva la iremos conversando, intercambiando ideas y sacando adelante nuestro programa de gobierno”, señaló.

El encuentro dejó en evidencia que el PNL y el equipo del Presidente Electo avanzan en una negociación política aún en desarrollo, marcada por definiciones ideológicas, programáticas y estratégicas de cara a la instalación del próximo gobierno.

