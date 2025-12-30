El Presidente Electo José Antonio Kast visitará Perú los días 6 y 7 de enero, en lo que será su tercer destino internacional desde que fue electo, como parte de su estrategia de coordinación regional en materias clave de seguridad y migración.

Durante su estadía en el país vecino, Kast sostendrá reuniones oficiales con el Presidente del Perú, José Jerí, además de encuentros con miembros del gabinete peruano y representantes del mundo empresarial, en una agenda que buscará reforzar los lazos bilaterales y avanzar en acuerdos concretos.

El corredor humanitario toma fuerza en la agenda bilateral

Uno de los temas centrales del viaje será la implementación de un corredor humanitario, iniciativa que ha ganado protagonismo en las últimas semanas a raíz del incremento de la migración irregular en la frontera entre ambos países.

La discusión cobra especial relevancia luego de que, a fines de noviembre, el gobierno peruano decidiera declarar estado de emergencia en la frontera con Chile, como respuesta al sostenido aumento de ingresos irregulares, una situación que ha tensionado la relación fronteriza y encendido las alertas en ambos gobiernos.

En paralelo, el Ejecutivo chileno avanzó en la misma línea y optó por conformar junto a Perú el Comité Binacional de Cooperación Migratoria, un mecanismo orientado a prevenir, coordinar y controlar con mayor rigor los flujos migratorios irregulares, fortaleciendo la cooperación policial, administrativa y humanitaria.

Una agenda regional en desarrollo

El viaje a Lima se suma a una serie de encuentros internacionales que Kast ha sostenido en las últimas semanas con líderes de la región. Hace dos semanas, el mandatario electo visitó Buenos Aires, Argentina, donde se reunió con el presidente Javier Milei. En ese encuentro, ambos abordaron principalmente temas de seguridad y economía, en el marco de una agenda común de fortalecimiento institucional y control del crimen organizado.

Posteriormente, seis días más tarde, Kast se trasladó a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa. En esa instancia, además de profundizar en materias de seguridad regional, comenzó a instalarse con mayor claridad la idea del corredor humanitario, como respuesta coordinada frente a la presión migratoria que afecta a varios países de la región.

Coordinación regional como eje del nuevo gobierno

Con estos desplazamientos, el Presidente Electo busca consolidar una red de coordinación regional temprana, anticipándose a los desafíos que enfrentará su administración en materias de migración, seguridad fronteriza y estabilidad económica, posicionando a Chile como un actor activo en la construcción de soluciones conjuntas en América Latina.

/psg