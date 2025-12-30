En medio del complejo armado del gabinete ministerial, en la llamada “Moneda chica” —la Oficina del Presidente Electo— ya se trabaja con la nómina de nombres que los partidos oficialistas entregaron para consideración de Kast. Según fuentes del oficialismo, con esas carpetas sobre la mesa se establecieron criterios claros: una presencia equilibrada de las colectividades, la incorporación de figuras de “alto tonelaje político” y la definición de que la Segpres quedará en manos de un militante de Renovación Nacional.

Esta última decisión despejó el camino y dejó fuera a otros nombres que habían ganado protagonismo en las últimas semanas, como Rodrigo Álvarez, Claudio Alvarado y Ruth Hurtado, entre otros.

RN y las alternativas internas

Dentro de Renovación Nacional, inicialmente se evaluó la opción del exdiputado Diego Paulsen. “Dentro de los RN se miró a Paulsen”, comenta una fuente del Partido Republicano, quien explica que su perfil resultaba atractivo por su rol como generalísimo de Evelyn Matthei y su cercanía con sectores más liberales de la centroderecha.

Sin embargo, con el paso de los días, el nombre de José García Ruminot comenzó a consolidarse como la opción más sólida para la Segpres, tanto por su experiencia legislativa como por su ascendencia transversal en el Congreso.

Trayectoria y respaldo técnico-político

En pleno cierre de campaña presidencial en Temuco, el entonces candidato José Antonio Kast dedicó elogiosas palabras a un senador que hoy aparece bien posicionado para asumir un rol clave en su futuro gabinete. “El senador García, gran senador; si hay alguien que sabe de presupuesto es él y le agradezco por estar acá. En el colegio decían que había algunos mateos y el senador es muy mateo. Vamos con todo, senador”, expresó Kast ante los asistentes, en una señal que no pasó inadvertida en el mundo político.

Las palabras del Presidente Electo apuntaban a José García Ruminot, actual senador por La Araucanía y militante de Renovación Nacional (RN) desde 1989, quien hoy emerge como uno de los principales nombres para asumir la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), una de las carteras más estratégicas del comité político.

García-Ruminot, quien dejará la Cámara Alta el próximo 11 de marzo, ya habría iniciado reuniones en la Oficina del Presidente Electo, preparando su eventual desembarco en el gabinete. Desde el entorno de Kast explican que su designación se sustenta en una trayectoria política amplia, que incluye pasos como alcalde, diputado y senador, además de su rol protagónico en las discusiones de la Ley de Presupuestos durante los últimos años.

A ello se suma su reciente presidencia del Senado, factor que refuerza su perfil como articulador político y negociador clave entre el Ejecutivo y el Congreso, funciones centrales de la Segpres.

El ingreso de RN y la UDI al comité político

De concretarse su nombramiento, la fórmula Claudio Alvarado en el Ministerio del Interior y José García Ruminot en la Segpres marcaría el ingreso formal de la UDI y Renovación Nacional al comité político y al núcleo duro de la administración de José Antonio Kast.

Una señal clara de apertura hacia los partidos tradicionales de la coalición y de apuesta por figuras con experiencia parlamentaria para enfrentar el complejo escenario legislativo que se avecina en el inicio del nuevo gobierno.

