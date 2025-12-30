El Presidente electo José Antonio Kast llegó hasta su oficina ubicada en La Gloria 88, en la comuna de Las Condes, pasadas las 13.45 horas de este martes, en una aparición que no pasó desapercibida para la prensa apostada en el lugar.

La llegada del futuro mandatario captó de inmediato la atención de los medios, especialmente porque, minutos antes, el diputado y presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, había abandonado el recinto —conocido como “La Moneda chica”— tras sostener conversaciones vinculadas a una eventual participación de su colectividad en el futuro gobierno.

A ello se sumó otro elemento que incrementó el interés mediático: Kast no se había presentado en el lugar desde hace varios días, lo que reforzó las especulaciones respecto de las negociaciones políticas en curso de cara a la conformación de su administración.

Silencio sobre las negociaciones políticas

En este contexto, el Presidente electo fue consultado por la prensa respecto de si su futura administración estaría dispuesta a aceptar las denominadas “líneas rojas” planteadas por el Partido Nacional Libertario como condición para una eventual incorporación al gobierno. Sin embargo, Kast evitó referirse directamente al tema y optó por entregar un mensaje enfocado en el cierre de año.

Mensaje de fin de año

“Espero que hayan pasado todas unas bonitas fiestas con sus familias, con sus amigos, y espero que también podamos aprovechar ahora estas fiestas de fin de año para disfrutar en familia”, señaló el mandatario electo.

Posteriormente, agregó: “Aprovechemos estas fiestas para encontrarnos, para celebrar todo lo que vamos sanamente, y que enfrentemos este nuevo año con toda la esperanza y las ganas, porque va a ser un tremendo año”.

Con ello, Kast se retiró del lugar sin entregar definiciones sobre el avance de las conversaciones políticas, manteniendo en reserva los detalles de las negociaciones que se desarrollan en paralelo a la conformación de su gabinete y alianzas de gobierno.

