El Presidente electo José Antonio Kast ha intensificado las gestiones para definir el diseño de su futuro gabinete, el cual comprometió anunciar antes del 15 de enero. Una de las carteras que ha presentado mayores dificultades es el Ministerio del Deporte, debido a la complejidad de encontrar una figura que reúna el perfil técnico, dirigencial y de liderazgo que busca la nueva administración.

Búsqueda de nombres para el Ministerio del Deporte

En la búsqueda han surgido diversos nombres ligados al mundo deportivo, tanto desde la vereda del alto rendimiento como de la dirigencia. Entre ellos destacan Érika Olivera, Marco Oneto, Rafael González, Claudio Bravo e incluso el senador en ejercicio Sebastián Keitel, todos considerados cartas que cumplen con los requisitos que el equipo del mandatario electo estima necesarios para asumir la cartera.

Reunión clave con deportistas

Pocos días antes del triunfo electoral de Kast, específicamente el 10 de diciembre, se realizó un encuentro privado entre el entonces candidato y un grupo de destacados representantes del deporte nacional. La cita tuvo como objetivo presentar propuestas y preocupaciones relacionadas con el desarrollo deportivo del país.

La reunión fue impulsada por la exministra Cecilia Pérez y contó con la participación del presidente del Comité Olímpico de Chile (COCh), Miguel Ángel Mujica, además de la campeona olímpica de tiro skeet Francisca Crovetto, entre otros. En la fotografía oficial del encuentro, cuya difusión era voluntaria, varios atletas activos optaron por no aparecer, argumentando que su intención era exponer inquietudes y no manifestar respaldo político.

La positiva impresión que dejó Francisca Crovetto

Durante la cita, Francisca Crovetto destacó por su amplio manejo de los problemas estructurales del deporte chileno. La deportista, quien además es miembro del directorio del COCh en representación de los atletas, tomó la palabra para exponer las dificultades que enfrenta el alto rendimiento y la necesidad de políticas públicas que fomenten el deporte a nivel social.

Su intervención fue seguida con especial atención por Kast y su equipo de asesores, quienes valoraron su liderazgo, estilo ejecutivo y capacidad oratoria, considerándola una figura idónea para encabezar una de las carteras más técnicas del aparato público. Posteriormente, la campeona olímpica recibió una oferta formal para integrarse al gabinete del futuro gobierno.

Las razones para rechazar el ofrecimiento

Pese al reconocimiento, Crovetto declinó la propuesta. Según cercanos a las conversaciones, la deportista entregó argumentos de peso para justificar su decisión. A sus 35 años, el tiro skeet es una disciplina de larga duración competitiva, y tanto ella como su equipo estiman que existen reales opciones de obtener medallas en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032.

Además, a fines de septiembre se convirtió en madre de Giuseppe, su primer hijo junto a su esposo Juan Enrique Byers, situación que ha concentrado gran parte de su tiempo. En febrero, Crovetto tiene programado su regreso a los entrenamientos en Ovalle, con miras al próximo ciclo olímpico, mientras actualmente se prepara físicamente para retomar el alto rendimiento.

El perfil que busca el futuro gobierno

Desde el entorno del Presidente electo señalan que el perfil ideal para el Ministerio del Deporte debe ser profesional, con conocimiento profundo del mundo deportivo, respeto transversal de sus pares y carácter suficiente para relacionarse con las tres asociaciones de funcionarios que existen al interior del Mindep. Además, quien asuma deberá liderar una importante reestructuración interna.

Ejes del programa deportivo de Kast

El programa presidencial contempla como eje central el Plan “A Mover Chile”, que articula tres dimensiones fundamentales: vida sana, deporte y bienestar. Durante su campaña, Kast explicó que fomentar la actividad física y la recreación no solo mejora la salud, sino que también reconecta a las familias, revitaliza los barrios y fortalece el tejido social.

Una de las iniciativas emblemáticas será la recuperación de multicanchas, orientada a revitalizar la infraestructura deportiva existente en todo el país.

Modernización del Mindep y violencia en los estadios

Otro de los objetivos es la modernización del Ministerio del Deporte, debido a un diagnóstico de exceso de burocracia y superposición de funciones entre el Mindep y el Instituto Nacional del Deporte (IND). Actualmente, el IND se encuentra sin director nacional tras la salida de Israel Castro, y se realizará un nuevo concurso público, proceso que quedará en manos de la próxima administración.

La violencia en los estadios también figura como una prioridad. Kast propone un modelo similar al de Inglaterra, con prohibición total de ingreso para quienes participen en actos de violencia. Además, ha emplazado a los clubes a asumir un rol activo, invirtiendo en infraestructura segura, segmentación del público y sistemas de control, así como en la despolitización de las barras bravas.

Definiciones pendientes

Finalmente, aún resta definir si el Ministerio del Deporte continuará como cartera independiente o pasará a depender de otro ministerio, decisión que será aclarada en las próximas semanas y que formará parte de la arquitectura final del nuevo gobierno.

