El expresidente de Rusia y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitri Medvédev, difundió un mensaje de Año Nuevo cargado de ironía y ataques contra el líder ucraniano Vladímir Zelenski, a quien calificó de “maldita marioneta” en su balance del año publicado en su canal de Telegram.

Críticas al mensaje navideño de Zelenski

Medvédev recordó que recientemente Zelenski, en su mensaje navideño, deseó que “una persona se muera”, sin precisar a quién se refería. El exmandatario ruso interpretó esas palabras como un deseo de muerte no solo hacia un individuo, sino hacia “todos nosotros y nuestro país”, acusando además al presidente ucraniano de haber dado “instrucciones para llevar a cabo ataques masivos”.

En tono desafiante, Medvédev escribió: “No voy a escribir aquí sobre su muerte violenta, aunque ahora mismo la parca le pisa los talones a ese cabrón”.

Ironías y referencias científicas

El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso añadió un comentario sarcástico con fines que calificó de “científicos”. Señaló que, tras la eventual desaparición de Zelenski, sería “muy importante que el cuerpo embalsamado del homúnculo verde se exponga en el museo Kunstkamera de San Petersburgo”, lugar donde los zares rusos reunían curiosidades y rarezas para entretenimiento de sus descendientes.

Medvédev ironizó además sobre un supuesto origen extraterrestre del mandatario ucraniano, afirmando que podría tratarse de “otro enviado del espacio lejano de la raza especial ‘scurra sordidus’, llegado desde la galaxia enana de Tucana”.

Despedida sarcástica

Para cerrar su mensaje, Medvédev se dirigió directamente a Zelenski con un tono mordaz: “Feliz último año, ‘fuсking puppet’ [maldita marioneta]”, escribió, reforzando su discurso de confrontación en medio de la prolongada guerra entre Rusia y Ucrania.

