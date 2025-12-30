Con una metáfora cargada de simbolismo y optimismo, la reconocida tarotista y numeróloga Paula González reapareció en televisión para analizar el escenario político y social que enfrentará Chile en 2026, asegurando que el país estaría ad portas de un proceso de transformación profunda, marcado por el inicio de un nuevo ciclo de crecimiento.
Durante su participación en el matinal “Tu Día”, González recordó que ya en 2024 había anticipado correctamente el resultado de las Elecciones Presidenciales de 2025, lo que —según señaló— respalda la validez de sus actuales proyecciones.
“Lo que va a acontecer el año que viene es la consecuencia de lo que ha estado pasando anteriormente. Este año es como una mujer embarazada que pare un hijo”, afirmó la numeróloga, comparando el presente con una etapa de gestación y al 2026 como el momento del nacimiento de una nueva etapa para el país.
Un nuevo sistema marcado por tensión y esperanza
Consultada específicamente por el devenir de Chile en 2026, en el contexto del nuevo gobierno encabezado por José Antonio Kast, González fue enfática en señalar que el próximo año estará marcado por un proceso complejo, pero necesario.
“Nunca nacer es fácil: implica contracciones, miedo e incertidumbre. La pregunta es si todo saldrá bien, si la madre estará bien… y la madre es el país”, explicó, agregando que este proceso dará paso al nacimiento de un nuevo sistema, el cual sentará las bases de un progreso distinto al vivido en años anteriores.
La figura del liderazgo y el simbolismo del número uno
La tarotista recordó además que su predicción electoral se basó en la numerología asociada al número uno, símbolo de liderazgo, inicio y energía masculina.
“Yo les dije en 2024 que quien gobernaría sería un hombre, porque el número uno es masculino, joven, de inicio. Por eso apunté a alguien entre los 40 y 50 años”, señaló, subrayando que este nuevo liderazgo tiene la misión de iniciar el proceso, aunque no de hacerlo solo.
En ese sentido, explicó que el país necesitará apoyo y aprendizaje colectivo: “Chile tiene que aprender de nuevo: a pararse, a organizarse, a tomar decisiones correctas y a elegir el camino del éxito, porque puede tenerlo”.
Proyección numerológica hasta 2029
González extendió su análisis a los años siguientes, detallando una secuencia de crecimiento progresivo según la numerología:
-
2027: asociado al número 2, será un año rápido, de decisiones inmediatas y definiciones clave.
-
2028: vinculado al número 3, traerá prosperidad y expansión.
-
2029: representado por el número 4, consolidará el poder económico y la estabilidad material.
“Estamos iniciando un ciclo de crecimiento. Todo lo que comience el próximo año puede prosperar y levantarse en un corto período de tiempo”, sentenció la tarotista.
Reacciones en el estudio
Las declaraciones de Paula González, cargadas de optimismo y simbolismo, sorprendieron al panel del matinal. Entre risas y cautela, el animador José Luis Repenning reaccionó con humor: “Voy a golpear madera, ah”.
El vaticinio, sin embargo, dejó instalada la idea de que, al menos desde la mirada esotérica y numerológica, Chile estaría entrando en una etapa de redefinición y oportunidades, marcada por desafíos, pero también por expectativas de progreso sostenido.
/psg