Como ocurre todos los años, este 31 de diciembre se dio a conocer el resultado de la elección del equipo ideal de América y también del mejor jugador del continente.

Encuesta realizada por el diario uruguayo El País en la votaron 264 periodistas repartidos a lo largo de todo el territorio americano.

La gran noticia para Chile es que Erick Pulgar fue escogido como el mejor volante central del continente. El mediocampista de Flamengo de Brasil apareció en el equipo ideal de América escogido por los profesionales de la prensa.

El equipo ideal del continente quedó conformado de la siguiente forma: Agustín Rossi (Flamengo); Danilo (Flamengo), Gustavo Gómez (Palmeiras) y Leo Pereira (Flamengo); Guillermo Varela (Flamengo), Santiago Sosa (Racing), Erick Pulgar (Flamengo) y Giorgian de Arrascaeta (Flamengo); Juan Manuel López (Palmeiras), Adrián Martínez (Racing) y Lionel Messi (Inter Miami).

De todos ellos el mejor de los mejores fue elegido el volante uruguayo de Flamengo, Giorgian de Arrascaeta