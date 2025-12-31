Un grupo de once chamanes peruanos aseguró que el dictador venezolano, Nicolás Maduro, abandonará el poder en 2026, en un escenario marcado por la tensión con Estados Unidos, conflicto del que, según sus visiones, saldría fortalecido el mandatario estadounidense Donald Trump.

La predicción fue realizada durante un ritual colectivo en el acantilado de la playa La Herradura, frente al océano Pacífico, en Lima, con ofrendas orientadas a propiciar “un buen año” para la humanidad.

Ritual y visiones espirituales

Los líderes espirituales señalaron que, mediante el uso de plantas alucinógenas como la ayahuasca y el San Pedro, lograron visualizar el futuro de líderes involucrados en conflictos globales, entre ellos Maduro y Trump.

El chamán Cleofé Sedano , originario de Loreto, declaró que “va a haber problemas muy fuertes entre Maduro con Donald Trump” y que incluso “se puede destapar una tercera guerra mundial”.

, originario de Loreto, declaró que “va a haber problemas muy fuertes entre Maduro con Donald Trump” y que incluso “se puede destapar una tercera guerra mundial”. Afirmó además que Estados Unidos resultaría vencedor, ya que “este año (2026) prácticamente se retira Maduro del poder”.

Por su parte, el denominado chamán de los Andes, Félix Roldán Mejía, de Áncash, sostuvo que pese al eventual respaldo de China y Rusia a Venezuela, “el ganador va a ser muy pronto Estados Unidos”. Advirtió además que una posible intervención afectaría a Sudamérica y al resto del mundo.

Contexto de rituales de fin de año

Las predicciones se dieron en el marco de los rituales de fin de año que proliferan en Perú, prácticas sobre las cuales el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) ha advertido el uso ilegal de animales, con más de 2.300 casos reportados asociados a rituales de “buena suerte”.

La humanidad como prioridad

Durante la jornada, los chamanes también emitieron pronósticos ajenos al conflicto venezolano:

Sismos muy fuertes a nivel mundial .

. Para Perú, un escenario de calma política durante las elecciones presidenciales y legislativas previstas para abril próximo.

Félix Roldán Mejía agregó que Sudamérica y el mundo se verían muy afectados ante una eventual intervención estadounidense en Venezuela, la cual atribuyó a la ambición por el petróleo del país caribeño. “Venezuela siempre va a estar, por estos problemas con Trump, en problemas económicos, ahí lo vemos bastante catastrófico”, afirmó.

Ritual para líderes mundiales

Los líderes espirituales señalaron además que Donald Trump presenta “mucha ansiedad”, motivo por el cual realizaron un ritual para ayudarlo a “limpiarse” energéticamente, junto a otros líderes mundiales.

El objetivo, dijeron, es que los gobernantes prioricen a la humanidad por sobre los conflictos en un año que anticipan como complejo en el plano internacional.

En conclusión, los chamanes peruanos proyectan un 2026 marcado por la salida de Maduro, tensiones con Estados Unidos y posibles crisis globales, mientras llaman a los líderes mundiales a poner la humanidad en el centro de sus decisiones.

