Con motivo de la tradicional celebración de Año Nuevo en la Torre Entel, el Metro de Santiago anunció una extensión especial en su horario de funcionamiento en estaciones de la Línea 1 y Línea 3, con el objetivo de facilitar el regreso seguro de los asistentes a sus hogares.

Horario extendido

El servicio funcionará hasta las 01:30 horas del 1 de enero de 2026 .

. La medida busca garantizar un desplazamiento seguro y ordenado tras el espectáculo de fuegos artificiales.

Estaciones habilitadas para ingreso

Los Héroes

Universidad de Chile

Estaciones habilitadas para salida

Línea 1: San Pablo Las Rejas Estación Central Baquedano Tobalaba Escuela Militar Los Dominicos

Línea 3: Plaza de Quilicura Los Libertadores Ñuñoa Plaza Egaña



Estación cerrada

El Metro de Santiago recordó que la estación La Moneda permanecerá cerrada desde las 15:00 horas del 31 de diciembre, como parte de las medidas de seguridad y logística para el evento.

En conclusión, el Metro de Santiago reforzó su operación para la noche de Año Nuevo, habilitando estaciones estratégicas en las Líneas 1 y 3 y extendiendo su servicio hasta la madrugada, con el fin de apoyar el traslado de miles de personas que asistirán al espectáculo en la Torre Entel.

