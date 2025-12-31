El último día del año llega marcado por un peak en la ola de calor que afecta a la zona central de Chile. Sin embargo, los expertos advierten que el fenómeno se extenderá hacia el sur durante los primeros días del 2026, con registros históricos en varias regiones.

Jaime Leyton, meteorólogo de Mega, explicó que “un extremo desplazamiento de la zona de altas presiones semipermanentes hacia la zona austral incrementará el viento del Este y disipará toda posibilidad de formación de nubosidad en la zona de interés”. Según el especialista, entre jueves y sábado se esperan temperaturas extremas en Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, alcanzando incluso 38 °C en algunos sectores.

El pronóstico detalla que la posición de las altas presiones generará muy altas temperaturas, sequedad atmosférica y vientos marcadamente del Este, especialmente en sectores cercanos a la precordillera.

Pronóstico para el sábado 3 de enero de 2026

Región de Ñuble

Chillán: máxima de 36 °C

Región de Biobío

Concepción: máxima de 27 °C

máxima de Los Ángeles: máxima de 38 °C

Región de La Araucanía

Temuco: máxima de 37 °C

máxima de Gorbea: máxima de 38 °C

máxima de Nueva Imperial: máxima de 38 °C

máxima de Villarrica: máxima de 35 °C

máxima de Pucón: máxima de 34 °C

Región de Los Ríos

Valdivia: máxima de 34 °C

máxima de Panguipulli: máxima de 32 °C

máxima de San José de la Mariquina: máxima de 34 °C

máxima de La Unión: máxima de 30 °C

Región de Los Lagos

Osorno: máxima de 29 °C

máxima de Petrohué: máxima de 32 °C

máxima de Cochamó: máxima de 30 °C

máxima de Futaleufú: máxima de 32 °C

El fenómeno preocupa a las autoridades y especialistas, quienes advierten sobre el impacto en la salud de la población y el riesgo de incendios forestales debido a la sequedad atmosférica y las altas temperaturas.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/psg