El último día del año llega marcado por un peak en la ola de calor que afecta a la zona central de Chile. Sin embargo, los expertos advierten que el fenómeno se extenderá hacia el sur durante los primeros días del 2026, con registros históricos en varias regiones.
Jaime Leyton, meteorólogo de Mega, explicó que “un extremo desplazamiento de la zona de altas presiones semipermanentes hacia la zona austral incrementará el viento del Este y disipará toda posibilidad de formación de nubosidad en la zona de interés”. Según el especialista, entre jueves y sábado se esperan temperaturas extremas en Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, alcanzando incluso 38 °C en algunos sectores.
El pronóstico detalla que la posición de las altas presiones generará muy altas temperaturas, sequedad atmosférica y vientos marcadamente del Este, especialmente en sectores cercanos a la precordillera.
Pronóstico para el sábado 3 de enero de 2026
Región de Ñuble
- Chillán: máxima de 36 °C
Región de Biobío
- Concepción: máxima de 27 °C
- Los Ángeles: máxima de 38 °C
Región de La Araucanía
- Temuco: máxima de 37 °C
- Gorbea: máxima de 38 °C
- Nueva Imperial: máxima de 38 °C
- Villarrica: máxima de 35 °C
- Pucón: máxima de 34 °C
Región de Los Ríos
- Valdivia: máxima de 34 °C
- Panguipulli: máxima de 32 °C
- San José de la Mariquina: máxima de 34 °C
- La Unión: máxima de 30 °C
Región de Los Lagos
- Osorno: máxima de 29 °C
- Petrohué: máxima de 32 °C
- Cochamó: máxima de 30 °C
- Futaleufú: máxima de 32 °C
El fenómeno preocupa a las autoridades y especialistas, quienes advierten sobre el impacto en la salud de la población y el riesgo de incendios forestales debido a la sequedad atmosférica y las altas temperaturas.
