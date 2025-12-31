Sin anuncio previo y rompiendo el receso que su entorno daba por hecho hasta comienzos de enero, el presidente electo José Antonio Kast reapareció este martes en las oficinas de La Gloria 88, en la comuna de Las Condes, en una jornada marcada por señales políticas, definiciones de agenda y un intenso movimiento de dirigentes.

La escena tomó por sorpresa a varios de sus colaboradores. En su arribo, el líder republicano llegó incluso con un ventilador para la prensa apostada en el lugar —conocido como la “Moneda chica”— para mitigar el calor de la jornada.

Escueto en sus palabras, Kast aprovechó la instancia para entregar un mensaje en la víspera de Año Nuevo. “Aprovechemos estas fiestas para encontrarnos, para celebrar todo lo que podamos, sanamente, y que enfrentemos este nuevo año con toda la esperanza y las ganas, porque va a ser un tremendo año”, señaló al ingresar, antes de sostener una serie de reuniones privadas.

Días clave de transición

La reaparición del mandatario electo ocurre en un momento decisivo de su transición a La Moneda. El próximo 5 de enero, Kast será proclamado oficialmente por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), en una ceremonia fijada para el mediodía en la sede del organismo, en la comuna de Santiago.

En paralelo, este martes se confirmó el itinerario de su tercer viaje internacional tras imponerse en el balotaje del 14 de diciembre. Entre el 6 y el 7 de enero, el presidente electo viajará a Perú, donde sostendrá reuniones con el mandatario de ese país, José Jerí, además de encuentros con su gabinete y representantes del empresariado peruano.

Según adelantan en su entorno, en esa visita cobrará fuerza la idea de avanzar en un corredor humanitario, en medio de los últimos episodios de tensión derivados de la crisis migratoria que afecta a ambos países. Ese mismo tema ya fue abordado por Kast en su reciente visita a Ecuador, durante una reunión con el presidente Daniel Noboa.

Encuentros con el mundo empresarial

Antes de partir al extranjero, Kast sostendrá un encuentro con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). La reunión está fijada para la mañana del martes 6 de enero en su búnker, y contará con la participación de la presidenta del gremio, Susana Jiménez, el vicepresidente Daniel Mas, y parte del equipo más cercano del presidente electo.

A su regreso, la agenda con el mundo empresarial continuará. El 8 de enero, a las 8:30 horas, Kast participará en un encuentro organizado por Icare, denominado “Prioridades para Chile en la voz del presidente electo”. Según informó la entidad, se tratará de una actividad presencial, por invitación, con una duración aproximada de dos horas.

Movimientos políticos y definiciones de seguridad

La jornada extraordinaria en la Oficina del Presidente Electo también estuvo marcada por una intensa agenda política. Hasta el lugar llegaron el timonel del Partido Republicano y senador electo por Valparaíso, Arturo Squella, y la secretaria general de la colectividad, Ruth Hurtado, quienes se habrían reunido con Kast.

A ellos se sumó la presencia de otros parlamentarios electos, como Enrique Bassaletti, quien sostuvo un encuentro con Squella para abordar el despliegue de la nueva bancada republicana en el Congreso y la participación de sus integrantes en las distintas comisiones legislativas.

También se dejó ver el senador electo y general (r) Cristián Vial, quien aseguró estar trabajando en materias de seguridad, ámbito en el que ha tenido un rol activo como coautor —junto a Bassaletti— del denominado plan Escudo Fronterizo.

La presencia de ambos parlamentarios, ligados directamente al área de seguridad, se da en momentos en que Kast aún no define quién será su ministro de Seguridad y afina el diseño institucional que busca implementar en esa nueva cartera. De hecho, hace algunos días, en una entrevista, el presidente electo no descartó recurrir a personeros del Congreso para integrar su gabinete.

Visitas de Chile Vamos y exautoridades de Piñera

Durante toda la jornada del martes —además de la reunión que concitó mayor atención entre Claudio Alvarado y Johannes Kaiser— circularon por La Gloria 88 diversas figuras de Chile Vamos y de los exgobiernos de Sebastián Piñera.

Entre ellos, el exsubsecretario del Interior Juan Francisco Galli; el exministro de Educación Raúl Figueroa; el exsubsecretario de Redes Asistenciales Luis Castillo; y el senador RN José García Ruminot.

Estos dos últimos son considerados cartas fuertes para eventuales designaciones en carteras clave como Salud y la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), respectivamente, en un contexto en que Kast continúa afinando las piezas de su futuro equipo ministerial.

/psg