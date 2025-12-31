A pocas horas de que finalice el año, la Municipalidad de Santiago informó los desvíos y cortes de tránsito que se aplicarán en las calles cercanas a la Torre Entel, con motivo del lanzamiento de los tradicionales fuegos artificiales de Año Nuevo.

Las medidas comenzarán de manera paulatina desde el mediodía de este miércoles 31 de diciembre, afectando principalmente la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins (Alameda) y las calles que la cruzan.

Itinerario de cortes de tránsito

Desde las 12:00 horas: Corte en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins al poniente , entre Mac Iver y Dieciocho .

Desde las 15:00 horas: Corte en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins al oriente , entre Dieciocho y San Francisco . Corte total de ambas calzadas de la Alameda, entre Avenida Vicuña Mackenna y Exposición .

Desde las 17:00 horas: Cierre paulatino de las calzadas que cruzan la Alameda: Almirante Latorre / Avenida Brasil Cienfuegos / Vergara Avenida Manuel Rodríguez San Ignacio / San Martín Amunátegui / Lord Cochrane San Antonio / San Francisco Santa Rosa / Mac Iver



Funcionamiento del Metro de Santiago

Para facilitar el desplazamiento de los asistentes, Metro de Santiago anunció una extensión horaria especial:

Servicio extendido hasta las 01:30 horas del 1 de enero de 2026.

Línea habilitada: Línea 1, entre Los Dominicos y San Pablo .

Línea 1, entre . Ingreso permitido: estaciones Los Héroes y Universidad de Chile .

estaciones y . Estación La Moneda: cerrada desde las 15:00 horas del 31 de diciembre .

cerrada desde las . Salidas habilitadas: San Pablo, Las Rejas, Estación Central, Baquedano, Tobalaba, Escuela Militar y Los Dominicos.

En resumen, la Municipalidad de Santiago y el Metro han dispuesto un plan especial de cortes de tránsito y extensión de servicios para garantizar la seguridad y el desplazamiento de quienes asistan al tradicional espectáculo de fuegos artificiales en la Torre Entel.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web.

