El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, realizó este jueves una evaluación positiva del retorno de las celebraciones de Año Nuevo 2026 a la Torre Entel, evento que volvió a realizarse tras siete años de ausencia y que marcó un hito en la recuperación del espacio público para actividades masivas en la capital.

“El balance es bastante positivo. No hubo situaciones que lamentar. Lo conversábamos con Carabineros hoy en la mañana. Calculamos en el entorno inmediato de la Torre Entel sobre 300 mil personas y, en el entorno exterior, sobre 500 mil”, señaló el jefe comunal, destacando el comportamiento general del público y la coordinación con las fuerzas de orden y seguridad.

El espectáculo del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero incluyó no solo el tradicional lanzamiento de pirotecnia, sino también una parrilla artística que convocó a distintos públicos. La Noche, Américo y Princesa Alba fueron parte de los artistas que se presentaron durante la noche, reforzando el carácter transversal de una celebración que buscó reinstalarse como un evento emblemático de la ciudad.

Otro de los aspectos valorados por Desbordes fue el operativo de limpieza desplegado durante la madrugada y la mañana del jueves, el cual permitió normalizar el tránsito en un plazo acotado, pese a la masiva concurrencia. “Hasta esta hora, estamos hablando de la 1 de la tarde, el director de operaciones me dice que hemos retirado ya 120 toneladas de basura, ese es el resultado normal de un evento masivo en cualquier ciudad del mundo, y hemos cumplido el objetivo que nos hemos trazado. A las 5 y media estuvo normalizado el tránsito. Todos los cruces quedaron impecables a primera hora, de manera tal que la circulación vehicular no se viera entorpecida”, afirmó.

No obstante, el alcalde reconoció que uno de los principales desafíos se concentró en la limpieza de las áreas verdes, particularmente en el retiro de confeti, una tarea más compleja por su impacto en parques y espacios abiertos. “No es normal que una ciudad en menos de 24 horas quede todo limpio. Así que un balance positivo, miles de personas, cientos de miles de personas, y no hay situaciones graves que lamentar, ninguna. Mucho aprendizaje para el próximo año, para este año ya 2026, para que esto salga perfecto”, sostuvo.

En la misma línea, el director de Operaciones de la Municipalidad de Santiago, Miguel Olivares, detalló el alcance del despliegue municipal destinado al aseo del sector. “Trabajamos 200 personas en el barrido, más la gente que está en la maquinaria, porque tuvimos que hidrolavar también”, explicó, subrayando la magnitud del esfuerzo requerido para responder a un evento de esta escala en pleno centro de la ciudad.

/GAP