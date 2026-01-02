Ya comenzó a rodar el año 2026y en este escenario aparece un listado de películas ideales para ver en el primer fin de semana del nuevo añoy que puedes compartir con familiares y amigos.

Los cinco films que debes ver al comenzar 2026

Año Nuevo

La ciudad de Nueva York es el escenario elegido para esta historia, en la cual los residentes esperan la llegada de un nuevo año. Fue estrenada en el 2011 y la vas a poder apreciar desde la plataforma HBO Max. Una producción que contó con las participaciones de Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Zac Efron, Hillary Swank, Sarah Jessica Parker, Ashton Kutcher, Josh Duhamel, Katherine Heigl, entre otros representativos actores. Cuenta con grandes escenas cargadas de amor, reconciliación, duelo y la posibilidad de tener una segunda oportunidad.

Hombre de familia

Es uno de los largometrajes más emotivos interpretados por Nicolas Cage. Estrenada en el 2000, esta propuesta presenta a Jack Campbell, un empresario exitoso que le hace falta un aspecto fundamental: el amor de su familia. Campbell es un tipo egoísta, codicioso y en este escenario tiene un encuentro con Cash, quien lo pondrá a prueba. Una mañana el protagonista despierta en lo que posiblemente es una vida alejada de placeres y en la que debe volver a conectar con lo que carece en la actualidad. Se encuentra disponible en Prime Video.

El descanso

Dos mujeres intentan lidiar con su vida en medio de una crisis amorosa, y para lograr solucionarlo deciden intercambiar sus casas para poder pasar las fiestas. Aparentemente la idea funciona debido a que vuelven a encontrarse con el amor en una imperdible propuesta que fue interpretada por Kate Winslet, Cameron Díaz, Jude Law y Jack Black. La podés ver en Netflix.

Un lugar llamado Notting Hill

Este es uno de los clásicos ideales para apreciar en estas festividades de fin de año. Julia Roberts interpreta el papel de una actriz de Hollywood que se enamora del dueño de una librería. Sin duda, un romance de casualidad y con personajes impensados que seguramente te engancharán en este cierre del 2023. Si tienes pensado verla, tendrás que buscarla dentro del catálogo de Netflix.

Cuando Harry conoció a Sally

Otra imperdible película que llamará tu atención y con la que vas a identificarte. Es un filme que detalla el recorrido que han tenido que pasar los dos protagonistas, quienes en el proceso han tenido diferentes parejas hasta que coinciden en la noche de fin de año. La encuentras en la biblioteca de Prime Video.

