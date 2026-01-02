Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica quisieron compartir con sus fieles seguidores – albos, azules y cruzados- la esperanza y la fe en un año 2026 plagado de éxitos y satisfacciones
Mauricio Isla, Óscar Opazo, Emiliano Amor y Sebastián Vegas no siguen en el cuadro albo, según lo anunció el presidente de B&N, quien aprovechó para rayarle bien la cancha Arturo Vidal
