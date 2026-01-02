El 2026 arranca fuerte para el mercado de pases. Si bien ya se sabía desde los últimos días de diciembre que Santos quiere a Felipe Loyola, las condiciones y la situación económica del club brasilero no convencían.

Independiente solicitó avales para que el Peixe demuestre que puede pagarlo, algo que desde allá dicen tener. ¿Cuáles serían las condiciones? Seis millones de dólares netos por el 80% del futbolista chileno.

La negociación se realizaría en tres cuotas, por lo que el Rojo no recibiría la totalidad ahora sino que terminaría de cobrarlo dentro de un tiempo. Si todo sigue así, todo indica que Loyola tiene los días contados en Avellaneda.

Felipe Loyola firmará contrato por cuatro temporadas, es decir, hasta 2030.

De ese dinero, Independiente, su actual club, recibirá tres millones. Pero el cuadro argentino no será el único beneficiado, ya que Huachipato, dueño de la mitad de la carta del futbolista, percibirá la misma cifra.

Felipe Loyola se formó en Colo Colo, pero nunca jugó por los albos, ya que fue cedido a préstamos a Fernández Vial, de ahí pasó a Huachipato club que lo transfirió a Independiente de Avellaneda.

/José Pablo Verdugo