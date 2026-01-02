El Presidente electo José Antonio Kast utilizó sus redes sociales la noche de Año Nuevo para despedir 2025 y entregar las primeras señales del clima político que pretende imprimir a su administración. A través de publicaciones en Instagram y X, el mandatario electo apeló a conceptos como cambio, orden y compromiso, pero también advirtió que “vienen tiempos exigentes”, una frase que para algunos usuarios evocó, en una versión más cautelosa, el recordado “vienen tiempos mejores” con el que Sebastián Piñera inauguró su primer mandato.

En su mensaje de Instagram, Kast sostuvo que “se cierra un año intenso y comienza uno nuevo lleno de desafíos”, asegurando que su futuro gobierno trabajará “con seriedad, orden y compromiso para estar a la altura de lo que Chile necesita”. En esa línea, definió 2026 como el inicio de una “nueva etapa para Chile” y expresó su deseo de que el año entrante llegue “con esperanza y unión para cada familia”, subrayando un tono convocante en el inicio de su relato.

La publicación estuvo acompañada por un video en el que el presidente electo realizó un balance del proceso político vivido durante 2025, al que calificó como un año que “cambió el rumbo” del país. En el registro repasó sus recorridos por distintas regiones y el contacto directo con la ciudadanía, destacando la relevancia de “escuchar para entender y decidir mejor”, una idea que busca reforzar la narrativa de cercanía construida durante la campaña.

“2025 no fue un año más”

En su evaluación del período, Kast afirmó haber conocido “el Chile real, el que trabaja, el que se esfuerza y no se rinde”, situando nuevamente en el centro de su discurso los ejes que marcaron su candidatura: seguridad, trabajo y dignidad. “Chile no necesita excusas, necesita decisiones”, señaló, vinculando su triunfo electoral a la capacidad de articular voluntades y reconstruir confianzas en un contexto de desgaste institucional.

El tono se endureció en su cuenta de X, donde profundizó el diagnóstico político. “2025 no fue un año más”, escribió, asegurando que fue el año en que “millones dijeron basta al desorden, a la improvisación y al abandono”. A su juicio, el período quedará marcado no por la comodidad, sino “por el coraje y la decisión de cambiar el rumbo”, reforzando una lectura de quiebre respecto del ciclo anterior.

De cara a 2026, el presidente electo fue explícito en advertir sobre las dificultades que vendrán. “Vienen tiempos exigentes”, afirmó, delineando una etapa enfocada en el orden, la reconstrucción y el trabajo constante. Reconoció que “nada será fácil”, aunque sostuvo que “todo será posible” si existe un esfuerzo colectivo. “Chile tiene que volver a creer en sí mismo y en su gente”, remarcó, apelando a un mensaje de responsabilidad compartida.

En el cierre de su intervención, Kast dedicó un reconocimiento a quienes trabajaron durante la noche de Año Nuevo en servicios esenciales como hospitales, cuarteles, carreteras y turnos nocturnos. “Chile no se rinde porque ustedes no se rinden”, afirmó, concluyendo con un “Gracias y Viva Chile”, que selló su despedida de 2025 y constituyó, al mismo tiempo, una primera señal pública del tono y las prioridades que busca imprimir al nuevo ciclo político.

