El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, calificó la supuesta detención de Nicolás Maduro como “una gran noticia para la región”, afirmando que su permanencia en el poder estuvo sostenida por un “narcorégimen ilegítimo” que, según dijo, expulsó a más de ocho millones de venezolanos y contribuyó a la desestabilización de América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado.

, Kast sostuvo que Maduro “no es el presidente legítimo de Venezuela” y llamó a los gobiernos de la región a coordinarse para asegurar la salida del aparato del régimen, facilitar el retorno de los migrantes venezolanos y apoyar la recuperación democrática del país, subrayando que “la democracia se defiende con convicción, coordinación y respeto irrestricto al Derecho Internacional