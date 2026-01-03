CHILE

El Presidente Gabriel Boric manifestó la posición del Gobierno de Chile frente a los recientes hechos ocurridos en Venezuela, expresando su preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos desarrolladas en ese país.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el Mandatario afirmó que Chile hace un llamado a buscar una salida pacífica ante la grave crisis que afecta a Venezuela, subrayando que el uso de la fuerza no contribuye a una solución sostenible del conflicto.

A su vez, el Partido Comunista de Chile expresó a través de sus redes sociales su rechazo a la acción militar de Estados Unidos en Venezuela, calificándola como “criminal” y destacando sus posibles consecuencias para la región.

En un comunicado publicado en Instagram, la colectividad señaló que “rechaza y condena enérgicamente la criminal agresión del gobierno de los Estados Unidos, ordenada por Donald Trump, en contra de Venezuela y su gobierno”.

El texto detalla que se trata de “una acción militar de carácter criminal que afecta directamente a todas las naciones de nuestro continente y que tendrá consecuencias gravísimas para la paz y la estabilidad de la región”.

BRASIL

Lula da Silva, presidente de Brasil, condenó la acción militar de Estados Unidos contra Venezuela, ocurrida este sábado, la cual tuvo bombardeos sobre varias ciudades y la captura de Nicolás Maduro.

El mandatario, en un mensaje en X, pidió a la comunidad internacional que se manifieste por lo ocurrido.

“Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente cruzan una línea inaceptable. Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”, indicó.

“Atacar a países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo”, agregó.

“La condena del uso de la fuerza es coherente con la postura que Brasil siempre ha adoptado en situaciones recientes en otros países y regiones. Esta acción evoca los peores momentos de injerencia en la política de América Latina y el Caribe y amenaza la preservación de la región como zona de paz”, cerró.

COLOMBIA

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este sábado un refuerzo de la seguridad en la frontera con Venezuela para atender una eventual llegada masiva de refugiados de ese país tras el ataque de Estados Unidos a Caracas y otras ciudades y la anunciada captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados”, manifestó Petro en un mensaje en su cuenta de X en el que añadió que estuvo siguiendo los acontecimientos en Venezuela en un consejo de seguridad durante la madrugada.

CUBA

Desde Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel también reaccionó a través de la red social X, donde denunció lo que calificó como un “criminal ataque” de Estados Unidos contra Venezuela.

“Cuba denuncia y demanda urgente reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a Venezuela. Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América”, escribió.

