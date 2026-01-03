Luego que tras una serie de ataques estratégicos en Venezuela el gobierno de Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, quien se encontraría en Nueva York para ser juzgado por narcotráfico, grupos de venezolanos que viven en Chile comenzaron a congregarse en distintos puntos de Santiago para celebrar la derrota del exmandatario.

Desde la madrugada comenzaron a escucharse cacerolazos en distintos puntos de Santiago y luego temprano esta mañana se iniciaron las celebraciones en la calle.

Así más de un centenar de venezolanos se juntaba en Estación Central donde entonaban el himno nacional y agitaban banderas gritando “y ya cayó, este gobierno ya cayó”.

En tanto en otras calles de la capital circulaban autos tocando sus bocinas en señal de festejo.

