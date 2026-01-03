El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, defendió la ofensiva y la captura de Nicolás Maduro, asegurando que el presidente Donald Trump ofreció “múltiples salidas” antes de autorizar la operación, pero fue enfático en exigir el fin del narcotráfico y la devolución del petróleo que, según afirmó, fue “robado” a Estados Unidos.

A través de una serie de publicaciones en la red social X, Vance sostuvo que Maduro “es la persona más reciente en comprobar que el presidente Trump cumple lo que dice” y destacó el rol de las fuerzas especiales estadounidenses que participaron en la misión, la que calificó como “verdaderamente impresionante”.

En respuesta a las críticas sobre la legalidad de la operación, el vicepresidente afirmó que Maduro enfrenta múltiples acusaciones en tribunales estadounidenses por narcoterrorismo. “No se puede evitar la justicia por traficar drogas hacia Estados Unidos solo porque se vive en un palacio en Caracas”, escribió, rechazando que la acción haya sido ilegal.