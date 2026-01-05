Con la llegada del nuevo año, comenzaron a surgir diversas proyecciones y presagios sobre los acontecimientos que podrían marcar los próximos meses en distintos ámbitos. En el mundo del tarotismo, tres reconocidos expertos –Álvaro Santi, Blanche y Vanessa Daroch– compartieron sus vaticinios para lo que se viene en 2026, generando gran expectación.

Predicciones para Chile y el mundo

Los especialistas fueron consultados en el programa Plan Perfecto de CHV, donde expusieron sus visiones respecto a “Chile y el mundo”. En ese contexto, coincidieron en una revelación que dejó a varios sorprendidos: la posibilidad de tres fallecimientos de figuras muy conocidas en el país.

Vanessa Daroch señaló: “Casi terminando el año, vienen tres fallecimientos de personas muy conocidas, que nos van a mover el piso”.

señaló: “Casi terminando el año, vienen tres fallecimientos de personas muy conocidas, que nos van a mover el piso”. Blanche respaldó esta visión y agregó: “De Chile tres personas, incluso más. Una nos va a sorprender. Una va a ser una mujer”.

respaldó esta visión y agregó: “De Chile tres personas, incluso más. Una nos va a sorprender. Una va a ser una mujer”. Álvaro Santi, por su parte, complementó: “Veo tres personas, pero también una cuarta”.

Detalles adicionales de las predicciones

El tarotista Álvaro Santi fue más allá y entregó algunos detalles sobre uno de los posibles acontecimientos:

Se trataría de una mujer con protagonismo en algún momento de su vida pública .

. Estaría vinculada al espectáculo y a canales de televisión .

. Su eventual fallecimiento sería muy lamentado en el país.

Un vaticinio que genera impacto

Las declaraciones de los tres tarotistas han generado debate y sorpresa, ya que todos coinciden en la visión de pérdidas relevantes para Chile en 2026, lo que ha despertado gran interés en el público y seguidores de estas prácticas esotéricas.

/psg