En el marco de la presentación del directorio de NovaAndino Litio –la empresa conjunta de Codelco y SQM–, el presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco, destacó las positivas expectativas de producción de cobre alcanzadas al cierre de 2025.

“Cerramos la producción de Codelco del año 2025, el 31 de diciembre, y podemos compartir con el país la buena noticia de que Codelco este año 2025 tuvo una producción ligeramente superior a la de 2024. Codelco tiene una producción de algunas pocas miles de toneladas más el 2025 que el 2024”, señaló Pacheco.

Producción total y efecto del accidente en El Teniente

En 2024, Codelco produjo 1.328.000 toneladas métricas de cobre fino .

. Al cierre de 2025, la estatal elaboró cerca de 4 mil toneladas adicionales , alcanzando poco más de 1.332.000 toneladas .

, alcanzando poco más de . El accidente ocurrido en El Teniente el 31 de julio restó aproximadamente 45 mil toneladas al ejercicio.

el 31 de julio restó aproximadamente al ejercicio. Pese a ello, El Teniente se mantuvo como la división con mayor producción, con alrededor de 310.000 toneladas en 2025, según confirmó Pacheco a Radio Bio Bio.

Proyecciones y ajustes

La producción oficial reportada por Cochilco hasta octubre de 2025 fue de 1.040.000 toneladas .

hasta octubre de 2025 fue de . El resultado final se ubicó dentro del rango proyectado por Codelco en noviembre de 2024, entre 1.310.000 y 1.340.000 toneladas .

. La estimación inicial era más alta (entre 1.340.000 y 1.370.000 toneladas ), pero se ajustó tras el accidente en El Teniente.

), pero se ajustó tras el accidente en El Teniente. Según la estatal, se logró un aumento interanual del 3% incluyendo filiales, impulsado por mayor producción en Ministro Hales, Salvador y Radomiro Tomic.

Divisiones y proyectos

Rajo Inca mostró un alza respecto a 2024 gracias al ramp-up iniciado a fines de ese año, alcanzando su capacidad de diseño en el segundo semestre de 2025.

mostró un alza respecto a 2024 gracias al ramp-up iniciado a fines de ese año, alcanzando su capacidad de diseño en el segundo semestre de 2025. En El Teniente , los proyectos estructurales avanzaron con distintos niveles: Andes Norte : 80% Diamante : 49% Andesita : en revisión tras el accidente

, los proyectos estructurales avanzaron con distintos niveles: Estas iniciativas buscan extender la operación de la división por 50 años más.

Variaciones por división a octubre de 2025

Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales : aumento de 5,8% .

: aumento de . Salvador : crecimiento de 1.727% , impulsado por el ramp-up.

: crecimiento de , impulsado por el ramp-up. Andina : caída de 8,2% .

: caída de . El Teniente : disminución de 8,7% .

: disminución de . Gaby: retroceso de 24%.

Con estos resultados, Codelco logró cerrar 2025 con una producción levemente superior a la de 2024, pese al impacto del accidente en El Teniente, consolidando su estrategia de recuperación y expansión en proyectos clave.

