El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Cuba atraviesa una situación crítica y que el país estaría “a punto de caer”, producto del colapso de su economía y de la interrupción del suministro de petróleo proveniente de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

En declaraciones realizadas a bordo del Air Force One, el mandatario sostuvo que la isla carece de ingresos suficientes para sostenerse y que durante años dependió casi por completo del apoyo energético venezolano.

“Cuba parece que está a punto de caer. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano”, afirmó Trump.

El presidente estadounidense agregó que este escenario sería bien recibido por parte de la comunidad cubano-americana, tradicionalmente crítica del régimen de La Habana.

“Muchos cubano-americanos van a estar muy contentos con nosotros”, añadió.

Consultado sobre la posibilidad de una acción directa de Estados Unidos en Cuba, similar a la operación realizada en Caracas que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, Trump descartó, por ahora, la necesidad de una intervención.

“No creo que necesitemos ninguna acción”, señaló, aludiendo a que la propia crisis interna de la isla estaría debilitando al régimen.

En sus declaraciones, el mandatario también afirmó que “muchos cubanos” habrían muerto el día anterior en Caracas mientras intentaban proteger a Maduro durante los hechos que derivaron en su detención, aunque no entregó mayores detalles ni precisiones sobre esa afirmación.

En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, evitó profundizar sobre la política que adoptará Washington respecto de Cuba. En una entrevista concedida a NBC News, el jefe de la diplomacia estadounidense se limitó a señalar que el gobierno cubano representa “un gran problema” para Estados Unidos.

“No voy a hablarles ahora sobre cuáles serán nuestros próximos pasos ni nuestras políticas al respecto. Pero creo que no es ningún secreto que no somos precisamente admiradores del régimen cubano”, afirmó Rubio.

Las declaraciones de Trump y Rubio se producen en medio de un reordenamiento geopolítico regional tras la caída del liderazgo de Maduro en Venezuela, un hecho que podría tener impactos directos en Cuba, históricamente dependiente del respaldo económico y energético de Caracas.

