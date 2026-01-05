El dólar cerró este lunes sin cambios respecto del cierre previo, en una sesión caracterizada por el repunte del precio del cobre, débiles datos económicos en Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro durante el fin de semana.

En el mercado cambiario local, el tipo de cambio concluyó sus operaciones más líquidas en $904,9 comprador y $905,2 vendedor, mostrando una jornada sin tendencia definida.

Factores externos y locales

Felipe Sepúlveda Soto, analista jefe de Admirals Latinoamérica, explicó que “el movimiento reflejó fuerzas contrapuestas entre un cobre fuertemente alcista, que apoyó al peso, y un dólar global que comenzó firme, pero terminó perdiendo impulso tras datos económicos en Estados Unidos”.

El especialista detalló que, en el plano externo, el Dollar Index escaló hasta 98,8 en las primeras horas, impulsado por la mayor demanda de activos refugio tras la captura de Maduro. Sin embargo, ese impulso se moderó cuando el mercado percibió menor riesgo inmediato y, sobre todo, tras conocerse un ISM Manufacturero más débil de lo esperado, que evidenció la contracción más pronunciada del sector fabril desde 2024.

Expectativas hacia adelante

Sepúlveda agregó que la sesión dejó un dólar local sin dirección clara, pero con alta sensibilidad a los movimientos del cobre y a los datos económicos de EE.UU. De cara a la semana, el mercado se concentra en indicadores clave, como el reporte de empleo del viernes, además de JOLTS, ADP y confianza del consumidor, que podrían reordenar las expectativas sobre la Reserva Federal. Actualmente, el mercado descuenta dos recortes de tasas, pese a que el banco central proyecta solo uno.

Otros focos del mercado

Por su parte, Diego Montalbetti, analista de Mercados de Capitaria, señaló que “el mercado permanece expectante a las declaraciones del CEO de Nvidia, relevantes para el apetito por riesgo global y el comportamiento del sector tecnológico”.

El experto añadió que para mañana el foco estará puesto en la publicación del IPC de Alemania de diciembre y en el PMI de servicios de Estados Unidos, ambos datos considerados claves para la evolución de los mercados internacionales.

/psg