Tras ser proclamado Presidente electo por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), José Antonio Kast se refirió este lunes a la operación de Estados Unidos en Venezuela y a la postura que ha adoptado el Presidente Gabriel Boric frente a los recientes acontecimientos en ese país.

El líder republicano ya había abordado el tema el sábado, luego de la captura de Nicolás Maduro, pero esta vez fue consultado específicamente por las críticas que ha recibido el Mandatario chileno tras pronunciarse en redes sociales, donde llamó a respetar la soberanía de Venezuela y el derecho internacional.

Ante ello, Kast sostuvo que “es el Presidente de la República el que señala cuál es la línea de su gobierno, y mientras él esté, será la línea del gobierno”, marcando distancia sin confrontar directamente la posición del Ejecutivo.

Consultado sobre si el Presidente Boric se equivocó al condenar la captura de Maduro, el Presidente electo respondió que no profundizará en un debate que, a su juicio, no entrega soluciones concretas. “Yo no voy a profundizar en un debate que a nosotros no nos soluciona los problemas en sí. Nosotros estamos enfocados en las urgencias sociales, y eso lo hemos señalado durante todo el año”, afirmó.

En esa línea, agregó: “Nosotros no vamos a entrar a polemizar en esa área. El Presidente tiene su derecho legítimo de plantear una posición y yo tengo el legítimo derecho de tener una posición clara en esta materia”.

Respecto de la situación venezolana, Kast recordó que durante su campaña fue enfático en señalar que el problema trasciende las fronteras del país. “Siempre señalé que para nosotros la situación que ocurría en Venezuela trascendía las fronteras del país porque habían casi 8 millones de migrantes forzados”, dijo, detallando que estos desplazamientos se deben a razones laborales, de salud y políticas.

Asimismo, planteó que cuando una elección democrática no es reconocida, quien desconoce sus resultados pasa a ejercer como dictador. “Cuando se hace una elección democrática en un país y esa no se reconoce, esa persona pasa a ser un dictador”, sostuvo, agregando que a ello se suman acusaciones internacionales sobre la presencia del crimen organizado y el narcotráfico en Venezuela, y eventuales vínculos de la autoridad con estas redes.

En cuanto a los objetivos de su futura administración, Kast señaló que “lo que buscamos hoy día es que se respete la dignidad de las personas, de todas las personas en Venezuela”, y que exista una transición que permita avanzar hacia una democracia plena, proceso que —enfatizó— debe ser resuelto por los venezolanos con apoyo de los organismos internacionales.

Finalmente, subrayó que la crisis venezolana impacta directamente a otros países de la región, generando problemas que deben abordarse de manera coordinada. “Se hizo una elección, se desconoció la elección, la persona que desconoció la elección siguió gobernando, eso influye en los distintos países, genera problemas en los distintos países, y eso tiene que resolverse”, indicó.

Kast cerró señalando que, como Presidente electo, ha impulsado gestiones internacionales con foco humanitario, mencionando sus recientes visitas a Argentina y Ecuador, una escala en Perú, y una agenda próxima en ese país, con el objetivo de buscar soluciones para los migrantes forzados que esperan retornar a su nación.

