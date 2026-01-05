El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) proclamó oficialmente a José Antonio Kast como presidente electo de Chile. La ceremonia de proclamación se llevó a cabo este lunes en la sede del organismo electoral en Santiago, marcando un hito formal tras los resultados de la segunda vuelta del pasado 14 de diciembre, en la cual Kast obtuvo una amplia mayoría de votos.

A la ceremonia asistieron familiares y equipo cercano del presidente electo. Entre los invitados estuvieron su esposa y futura primera dama, María Pía Adriasola, así como sus hijos José Antonio y Josefina Kast. También estuvieron presentes figuras clave de su entorno político, como su asesor Cristián Valenzuela, su encargada de comunicaciones María Paz Fadel y su jefa de gabinete Catalina Ugarte.

Representantes de distintos partidos políticos también marcaron presencia. A la actividad acudieron presidentes y líderes de colectividades de izquierda y derecha que habían sido invitados, en un gesto de convocatoria amplia. La única organización política que optó por no asistir fue el Partido Comunista.

Con esta proclamación, José Antonio Kast queda habilitado para asumir formalmente la Presidencia de la República el próximo 11 de marzo de 2026, dando inicio a un nuevo período de gobierno tras su victoria electoral.

