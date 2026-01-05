El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia contra Delcy Rodríguez, la funcionaria chavista encargada de la transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. En una entrevista telefónica con The Atlantic, el mandatario aseguró que “si ella no hace lo correcto, va a pagar un precio muy grande, probablemente más que Maduro”.

Operación relámpago en Caracas

La advertencia de Trump llega apenas un día después de que fuerzas estadounidenses ejecutaran una operación militar en Caracas, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde permanecen bajo custodia y enfrentan cargos por narcoterrorismo.

Trump sostuvo que el futuro de Venezuela depende de la respuesta de Rodríguez a la operación norteamericana: “No voy a permitir que se repita lo mismo de siempre. Si hay resistencia, habrá consecuencias”.

Cambio de enfoque en política exterior

El presidente explicó que su administración ha dado un giro respecto a su postura inicial sobre los cambios de régimen: “Reconstruir allí y un cambio de régimen, como quiera llamarlo, es mejor que lo que tienen ahora. No puede empeorar”.

Para Trump, Venezuela es un “Estado fallido” y restaurar el orden constituye una prioridad estratégica para Estados Unidos.

“Estados Unidos debe mantener el control sobre el hemisferio occidental”, afirmó, subrayando que la decisión de capturar a Maduro responde tanto a la crisis institucional y humanitaria como a razones geopolíticas.

Respuesta de Delcy Rodríguez

La tensión aumentó luego de que Delcy Rodríguez rechazara la idea de someterse a un mandato estadounidense: “Jamás volveremos a ser una colonia”, declaró, prometiendo defender los recursos naturales de Venezuela y exigir la liberación de Maduro.

Trump, sin embargo, insistió en que Estados Unidos no aceptará una postura desafiante: “Ella debe hacer lo correcto”.

El mandatario dejó claro que, si Rodríguez y los remanentes del chavismo intentan resistir la transición, no descarta una segunda oleada de acciones militares en territorio venezolano.

“Si ella no coopera, la presión aumentará y el costo será mayor que el que pagó Maduro”.

Implicaciones regionales

En la entrevista, Trump señaló que la intervención en Venezuela podría ser un mensaje para otros países bajo regímenes autoritarios, especialmente en el Caribe, y reafirmó que la estrategia busca proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.

“El país se fue al infierno. Es un desastre en todos los sentidos”, expresó.

Respaldo de Marco Rubio

El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó las advertencias de Trump y pidió a la comunidad internacional tomarlas en serio: “Cuando él dice que va a resolver un problema, lo cumple”.

Escenario incierto

El futuro político de Venezuela permanece incierto y bajo fuerte presión internacional. Con Maduro detenido y Rodríguez en el centro de la transición, el país enfrenta un momento decisivo: definir si se alineará con los planes de Washington o si persistirá en la resistencia chavista.

Conclusión: La captura de Maduro marca un punto de inflexión en la crisis venezolana, mientras Estados Unidos endurece su postura y coloca a Delcy Rodríguez en el centro de un pulso geopolítico de alcance regional.

