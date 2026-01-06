El tanto de Ben Brereton significó un necesario desahogo personal en medio de una temporada irregular, pero no alcanzó para cambiar el destino del Derby County en la Championship. El delantero chileno cortó una prolongada sequía goleadora, aunque su anotación no evitó la caída por 2-1 como visitante ante el Wrexham, en un duelo que volvió a exponer las limitaciones colectivas de los Rams.

El conjunto galés golpeó primero mediante Sam Smith (25′), aprovechando desajustes defensivos del elenco inglés. La reacción llegó a los 34 minutos, cuando Brereton asumió protagonismo y estableció el empate transitorio, en uno de los pasajes más altos del Derby durante el encuentro.

La jugada del gol reflejó las virtudes individuales del atacante nacional. Brereton lideró un contragolpe veloz, recibió por la derecha bajo presión y encaró con decisión. Tras ingresar al área, enganchó hacia el centro para deshacerse de su marcador y definió con un preciso zurdazo al segundo palo. Una acción de gran factura técnica que evidenció su capacidad para resolver en escenarios adversos.

No obstante, el impulso anímico duró poco. Apenas iniciado el segundo tiempo, Matty James (48′) volvió a poner en ventaja al Wrexham, un golpe del que el Derby County no logró recuperarse. A partir de ahí, el equipo visitante careció de profundidad y claridad para volver a equilibrar el marcador.

El gol ante Wrexham fue el primero de Brereton en más de tres meses con la camiseta del Derby County. El atacante no convertía desde el 27 de septiembre del año pasado, precisamente frente al mismo rival, en el empate 1-1 que hasta ahora seguía siendo su única anotación con los Rams.

Con este partido, el chileno alcanzó 23 apariciones en la presente temporada, sumando 1.608 minutos de juego. Sus números reflejan las dificultades del curso: apenas dos goles y ninguna asistencia, cifras que contrastan con las expectativas generadas a su llegada.

En lo colectivo, la derrota mantiene al Derby County en la duodécima posición de la Championship, con 35 puntos. El equipo se ubica a seis unidades de los puestos de playoffs por el ascenso a la Premier League, una distancia que obliga a reaccionar si pretende sostener aspiraciones en la recta final del campeonato.

/José Pablo Verdugo