El flamante campeón Coquimbo Unido oficializó este martes la incorporación del experimentado delantero argentino Lucas Pratto, en un movimiento que apunta más a la jerarquía y el peso específico que al presente estadístico inmediato. A sus 37 años, el atacante llega al cuadro pirata proveniente de Sarmiento de Junín, donde en la última temporada disputó nueve encuentros sin goles ni asistencias, un antecedente que instala interrogantes pero que no eclipsa su recorrido internacional.

Coquimbo se convierte así en el segundo club chileno en la carrera de Pratto, quien ya defendió la camiseta de Universidad Católica entre 2010 y 2011, período en el que fue parte del plantel que conquistó un título de liga con los cruzados. Su regreso al fútbol nacional se da, esta vez, desde un rol distinto: el de referente veterano llamado a aportar experiencia en escenarios de alta exigencia.

A lo largo de su trayectoria, la aurinegra será la decimosexta camiseta que vista el delantero trasandino, un dato que grafica una carrera extensa y diversa. Sus mayores hitos deportivos los consiguió en Vélez Sarsfield y, especialmente, en River Plate, club con el que levantó la Copa Libertadores 2018, en la histórica final ante Boca Juniors disputada en Madrid, uno de los episodios más emblemáticos del fútbol sudamericano reciente.

El recorrido de Pratto incluye pasos por Tigre, Lyn de Oslo, Boca Juniors, Unión de Santa Fe, Genoa de Italia, Atlético Mineiro, São Paulo, Feyenoord, Defensa y Justicia y Olimpia de Paraguay, una lista que refuerza su perfil de delantero curtido en distintos contextos competitivos y culturales.

En el plano internacional, el fichaje adquiere un valor adicional: Pratto disputará nuevamente la Copa Libertadores con Coquimbo Unido y, con 30 goles en el certamen, se encuentra a solo dos anotaciones de transformarse en el máximo goleador argentino en la historia de la competencia, un objetivo simbólico que podría funcionar como incentivo personal y colectivo.

Para el elenco dirigido por el cuerpo técnico pirata, Pratto se transforma en el quinto refuerzo de la temporada, sumándose a Matías Fracchia, Guido Vadalá, Luis Riveros y Pablo Rodríguez. La apuesta es clara: rodear el proyecto deportivo de nombres con recorrido y liderazgo, en la convicción de que la experiencia, bien administrada, puede marcar diferencias tanto en el torneo local como en el desafío continental.

✍️ JERARQUÍA INTERNACIONAL DIRECTO A COQUIMBO 💛🏆🖤 El refuerzo que confirmó su arribo al puerto es Lucas David Pratto, delantero argentino de 1,87 m, goleador de trayectoria consagrada y recorrido de élite en Sudamérica y Europa 📝 https://t.co/9dXL9tTieY#ElVerdaderoCampeón pic.twitter.com/kWQmbp8YN0 — Coquimbo Unido (@coquimbounido) January 6, 2026

/José Pablo Verdugo