El dólar cerró este miércoles con un incremento de $1,8, en una sesión marcada por la caída del precio del cobre y la firmeza del dólar a nivel global.

El tipo de cambio finalizó en $896, con operaciones más líquidas en $896 vendedor y $895,7 comprador en el mercado cambiario local.

Factores internos

Felipe Sepúlveda Soto, analista jefe de Admirals Latinoamérica, explicó que “el repunte se explicó por un cambio de tono en los factores intradía: el cobre perdió fuerza, reduciendo el soporte del peso chileno, mientras el dólar global se mantuvo estable en niveles altos a la espera de nuevos datos laborales en EE.UU.”.

El especialista detalló que el principal motor del giro fue el retroceso del cobre, que cayó más de 3,2% hasta US$5,86 tras la apertura americana, en una toma de ganancias luego de los máximos históricos alcanzados en días previos. Esto debilitó uno de los principales apoyos del peso chileno.

Factores externos

Por su parte, Diego Montalbetti, analista de Mercados de Capitaria, señaló que “el Dollar Index se fortalece y opera cerca de los 98,3 puntos”.

Agregó que los datos económicos desde EE.UU. entregaron señales mixtas:

El PMI no manufacturero del ISM de diciembre sorprendió al alza en 54,4 puntos , muy por sobre lo esperado, reforzando la lectura de una economía de servicios aún sólida.

, muy por sobre lo esperado, reforzando la lectura de una economía de servicios aún sólida. Este resultado apoyó al dólar y presionó a activos refugio como el oro.

En contraste, la encuesta JOLTS mostró menos ofertas de empleo de lo previsto, aunque al tratarse de un dato rezagado su impacto fue limitado.

Perspectivas

El analista añadió que para mañana la atención estará puesta en las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU., mientras que en Chile el foco estará en la publicación del IPC mensual y anual, cifras clave que podrían reactivar la volatilidad del USDCLP tras la fase de consolidación actual.

/psg