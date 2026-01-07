Washington lanzó una advertencia directa al ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, señalando que podría convertirse en uno de los principales objetivos de la administración estadounidense si no coopera con las exigencias planteadas tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, según revelaron tres fuentes con conocimiento del asunto citadas por Reuters.

Estrategia de transición controlada

La advertencia forma parte de la estrategia del presidente Donald Trump para sostener una transición controlada en el país sudamericano. De acuerdo con fuentes informadas, Cabello integra el reducido grupo de leales al chavismo en los que Washington decidió apoyarse como autoridades temporales, con el fin de evitar un vacío de poder.

Cabello mantiene control sobre fuerzas de seguridad acusadas de abusos generalizados a los derechos humanos y ocupa una posición clave dentro del esquema de poder interno. Sin embargo, funcionarios estadounidenses expresaron preocupación por su historial represivo y por su rivalidad con Delcy Rodríguez, considerada por Washington como pieza central del proceso de transición.

Riesgos y presiones

Según las fuentes, Estados Unidos busca forzar la cooperación de Cabello mientras explora mecanismos para desplazarlo del poder y facilitar su salida al exilio. A través de intermediarios, Washington le advirtió que una actitud desafiante podría derivar en un destino similar al de Maduro, capturado en una operación estadounidense y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por “narco-terrorismo”, o incluso poner en riesgo su vida.

La posibilidad de actuar contra Cabello implica riesgos para la estabilidad interna, ya que podría movilizar a los colectivos motorizados afines al oficialismo, con capacidad de generar disturbios en las calles. La reacción de estos grupos dependería de si otros funcionarios chavistas garantizan protección y continuidad.

Vladimir Padrino también en la mira

En la lista de posibles blancos figura también el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, imputado en Estados Unidos por narcotráfico y con una recompensa millonaria. Fuentes consultadas indicaron que Washington considera clave su colaboración debido a su control sobre las Fuerzas Armadas.

Un funcionario del Departamento de Justicia declaró bajo anonimato: “Esto sigue siendo una operación de aplicación de la ley, y no terminó”. Según estimaciones, Padrino muestra menor rigidez ideológica que Cabello y mayor disposición a alinearse con las demandas de Washington a cambio de una salida segura.

Máxima presión y dudas sobre la oposición

Un alto funcionario de la administración Trump evitó responder preguntas específicas, pero aseguró: “El Presidente habla de ejercer la máxima presión sobre los elementos restantes en Venezuela y garantizar que cooperen con Estados Unidos frenando la migración ilegal, deteniendo el flujo de drogas, reactivando la infraestructura petrolera y haciendo lo correcto para el pueblo venezolano”.

El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios. En paralelo, Washington expresó dudas sobre la capacidad de la oposición, liderada por la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, para mantener el orden en una etapa inicial. Según fuentes, Trump busca calma suficiente para facilitar el ingreso de empresas petroleras estadounidenses y evitar el despliegue de tropas en territorio venezolano.

Evaluación de la CIA y rol de Delcy Rodríguez

La Casa Blanca adoptó una evaluación clasificada de la CIA que concluyó que los principales colaboradores de Maduro estaban mejor posicionados para gobernar de forma interina. Funcionarios temen que un traspaso democrático forzado derive en caos o en un golpe interno de sectores excluidos del círculo de poder.

Aun así, Estados Unidos manifestó su intención de avanzar hacia nuevas elecciones, aunque sin plazos definidos. Para Washington, Delcy Rodríguez representa la pieza central de la estrategia. Entre las exigencias figuran:

Apertura del sector petrolero en términos favorables a empresas estadounidenses.

en términos favorables a empresas estadounidenses. Ofensiva contra el narcotráfico .

. Expulsión de personal de seguridad cubano .

. Fin de la cooperación con Irán.

Estados Unidos espera señales de avance en cuestión de semanas.

Presión financiera y tensiones internas

Washington identificó activos financieros vinculados a Rodríguez en Qatar y evalúa utilizarlos como herramienta de presión. Además, busca sumar a otros funcionarios venezolanos para facilitar un gobierno dispuesto a aceptar la influencia estadounidense.

Trump expresó su intención de “dirigir” Venezuela, interpretada por sus asesores como un intento de ejercer control externo sin desplegar fuerzas terrestres. Analistas señalan que la relación entre Rodríguez y Cabello nunca fue cercana. “Maduro lo incorporó para imponer orden tras la elección robada”, afirmó Geoff Ramsey, del Atlantic Council.

Finalmente, la ONU documentó que los servicios de inteligencia SEBIN y DGCIM cometieron crímenes de lesa humanidad como parte de un plan estatal para aplastar la disidencia, lo que refuerza las preocupaciones internacionales sobre el futuro de Venezuela en esta transición.

