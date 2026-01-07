La líder opositora venezolana, María Corina Machado, declaró en una entrevista con el canal estadounidense CBS que la coalición política que encabeza “debería liderar Venezuela” tras la captura del ex mandatario Nicolás Maduro y su posterior traslado a Estados Unidos. En este contexto, Machado subrayó: “Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo”, en referencia a las dudas sobre el futuro político del país tras los recientes acontecimientos.

Machado, ex legisladora y ganadora de las primarias opositoras de 2024, fue impedida por el gobierno de postularse en las elecciones presidenciales, lo que llevó al diplomático retirado Edmundo González a reemplazarla como candidato. Según CBS, tras los comicios, Estados Unidos y otros gobiernos reconocieron a González como vencedor, luego de que el Ejecutivo de Maduro fuera acusado de manipular el recuento de votos.

Durante su diálogo con CBS, Machado insistió en que “el pueblo de Venezuela ya ha elegido” quién debe asumir el gobierno en Caracas tras la salida de Maduro. Ante la pregunta de si ella debería ser la próxima líder del país, respondió: “Absolutamente sí”, destacando que su coalición reconoce a González como presidente electo. “Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo, como se nos ha encomendado”, reiteró.

Actualmente, la vicepresidenta designada por Maduro, Delcy Rodríguez, ejerce como presidenta interina de Venezuela. Sobre ella, Machado declaró a CBS News que “no es nada moderada” y que “nadie confía en ella”, aludiendo al papel que desempeñó en el gobierno de Maduro.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista con NBC News que Rodríguez está “cooperando” con las autoridades estadounidenses. “Tengo la sensación de que está cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que (Rodríguez) ama a su país y quiere que su país sobreviva”, señaló Trump, en referencia a la exvicepresidenta, capturada el 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

Trump agregó que no existió contacto previo con Rodríguez desde Washington antes de la operación militar que culminó con la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en su residencia de Caracas. Durante la operación también se bombardearon varios puntos del territorio venezolano.

Rodríguez juró el cargo de presidenta encargada este lunes ante su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN), que inauguró un nuevo periodo legislativo bajo control oficialista. “Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”, manifestó Rodríguez en el acto, denunciando que Maduro y Flores son “rehenes” en Estados Unidos.

La Administración Trump había identificado a Rodríguez como la principal interlocutora en Caracas incluso antes de su juramentación, por encima de Machado o González, a quienes la oposición considera presidente electo de Venezuela. Tanto Trump como el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtieron a Rodríguez sobre posibles consecuencias “mucho peores” que las enfrentadas por Maduro si no cumple con los lineamientos de Washington. Además, Trump exigió a Rodríguez “acceso total al petróleo y a otras infraestructuras clave del país”.

/psg