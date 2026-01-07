La Policía de Investigaciones (PDI) junto a la Fiscalía Metropolitana Oriente lograron desarticular una peligrosa banda delictual integrada por reos y personas en libertad, dedicada a cometer estafas bajo la modalidad del “cuento del tío” y suplantación de falsos ejecutivos bancarios.

El subprefecto David Castro, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana, explicó que el modus operandi consistía en contactar a las víctimas haciéndoles creer que terceros intentaban acceder a sus cuentas bancarias. Los delincuentes se presentaban como ejecutivos bancarios, asegurando que trabajaban en coordinación con la PDI y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Según Castro, la banda solicitaba a las víctimas que retiraran su dinero de los bancos y lo entregaran a supuestos funcionarios de la PDI que acudirían a sus domicilios. De esta manera, las personas afectadas entregaban dinero en efectivo, productos bancarios y otras especies de valor.

Además, parte de la organización utilizaba las tarjetas de crédito y débito obtenidas para realizar compras físicas y por internet, así como giros de dinero. El efectivo era destinado a la compra de vehículos y propiedades, inscritos a nombre de testaferros para ocultar la verdadera identidad de los beneficiarios.

Fuentes del caso confirmaron que una de las víctimas fue la reconocida actriz Amparo Noguera, quien sufrió un perjuicio cercano a los $700 millones. La artista habría recibido un llamado de falsos agentes de la CMF que le indicaron retirar sus ingresos y entregarlos a supuestos funcionarios de la PDI, cayendo en el engaño.

En total, fueron identificados 10 involucrados, de los cuales 3 operaban desde la cárcel y otros 7 en libertad, quienes fueron detenidos. La PDI ejecutó 21 órdenes de Entrada y Registro en comunas como San Bernardo, La Florida, La Pintana, Cerrillos, Renca, además de La Serena, Iquique, Antofagasta y Valdivia, junto a un registro voluntario en Puente Alto.

Durante los operativos se incautaron 103 millones de pesoschilenos, US$ 18.000, 2.120 pesos argentinos, cinco vehículos, además de teléfonos celulares, computadores portátiles, ropa, zapatillas, lentes, carteras y relojes de lujo.

