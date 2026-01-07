El comercio exterior chileno concluyó el año 2025 con cifras inéditas que marcarán un hito en la historia económica del país. En medio de la incertidumbre generada por los aranceles aplicados por Donald Trump, las exportaciones nacionales alcanzaron niveles récord.

De acuerdo con los datos entregados por el Banco Central, los envíos de Chile llegaron en diciembre a US$ 11.285,6 millones, la cifra más alta desde al menos 2013. Con este resultado, las exportaciones chilenas superaron por primera vez la barrera de los US$ 100.000 millones, totalizando US$ 107.004,22 millones en el año.

Este desempeño representa un crecimiento de 7,94% respecto al ejercicio anterior, cuando se registraron US$ 99.165 millones. Tal como lo había anticipado Pulso, las exportaciones mineras fueron protagonistas, alcanzando US$ 63.252,7 millones, equivalentes al 59,11% del total.

El motor principal fue el cobre, cuyos envíos también llegaron a cifras récord, impulsados por el precio del metal rojo que ha marcado máximos históricos en las últimas semanas. Solo en diciembre, las exportaciones de cobre sumaron US$ 5.830,25 millones, lo que significó un alza de 36,1% frente al mes anterior y de 26,3% respecto a diciembre de 2024. En el acumulado anual, el cobre cerró con un récord de US$ 55.187,83 millones.

Por el lado de las importaciones, estas alcanzaron US$ 92.662 millones en 2025, lo que representa un incremento de 10% respecto al año previo. Sin embargo, la cifra no logró superar el récord de 2022, cuando las compras externas sobrepasaron los US$ 102.000 millones.

Con este desempeño, la balanza comercial del país registró un superávit histórico de US$ 20.795 millones en 2025. Solo en diciembre, el saldo positivo ascendió a US$ 3.594,25 millones, también un récord mensual.

