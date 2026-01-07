La Roja comandada por Arturo Vidal y Shelao se impuso a Países Bajos en los «shoot-outs» después de igualar 3-3 en el tiempo reglamentario. Pese a que en algún momento los nacionales se aventajaban por dos goles, los neerlandeses terminaron igualando el partido y alargando la serie a la definición desde los «12 pasos», que contó con una gran actuación de Matías Herrera.

Con este resultado, el «Equipo de Todos» se ubica en el segundo lugar del Grupo A, superados por el líder Marruecos, que viene de vencer 5-3 a Colombia con cuatro goles de su máxima estrella, Walid Jaadi.

Según las reglas oficiales de la KWC Nations, el primer puesto de cada grupo accede directamente a esta instancia.Por otro lado, los cinco países que finalicen segundos, además del «mejor tercero», disputarán la ronda «Last Chance», que definirá los últimos clasificados a los cuartos de final.

En ese sentido, Chile podría quedar virtualmente listo para la siguiente ronda en caso de conseguir un buen resultado, aunque el rival se alza como uno de los más difíciles del grupo.

Mundial de la Kings League: A qué hora juega Chile su segundo partido

A contar de las 18:00 horas de este miércoles 7 de enero, contra Marruecos y con transmisión EN VIVO del 13 y 13Go.

/José Pablo Verdugo