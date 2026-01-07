El vicepresidente del Partido Nacional Libertario (PNL) y diputado electo, Hans Marowski, descartó que el líder libertario Johannes Kaiser vaya a asumir un ministerio en el futuro gobierno del presidente electo, José Antonio Kast, asegurando que su rol seguirá estando dentro de la estructura partidaria.

“No, yo la verdad creo que Johannes no va a ser ministro del presidente Kast. A mí me parece que no. Él tiene una labor muy importante en el Partido Nacional Libertario”, afirmó Marowski al ser consultado sobre una eventual incorporación de Kaiser al gabinete.

El dirigente explicó que el PNL se encuentra en una fase clave de consolidación interna, lo que requiere la dedicación de sus principales figuras. “Tenemos que terminar de conformar estructura, elegir directivas comunales y tribunales regionales. Somos el partido más grande de la derecha en Chile en cantidad de militantes”, subrayó.

Posteriormente, Marowski agregó, a título personal, que la decisión podría responder a un entendimiento implícito entre las partes. “Puede ser incluso un acuerdo tácito ahí entre las partes. Me imagino que han influenciado las opiniones de militantes del Partido Nacional Libertario y también de la Oficina del Presidente Electo”, sostuvo.

En esa línea, fue enfático en señalar que no ha existido una oferta formal ni una solicitud de parte de Kaiser. “A Johannes no le han ofrecido un ministerio y Johannes no ha pedido un ministerio. En ese sentido, no ha pasado nada”, recalcó.

Con todo, el vicepresidente del PNL afirmó que el partido sí está avanzando en mecanismos de colaboración con la próxima administración. “Lo que sí estamos haciendo es conversar de qué forma podemos apoyar mejor al gobierno del presidente Kast”, indicó.

Las declaraciones de Marowski se producen luego de la reunión sostenida entre dirigentes del Partido Nacional Libertario y el equipo del presidente electo, encuentro en el que Claudio Alvarado actuó como principal interlocutor por parte de la Oficina del Presidente Electo.

Tras la cita, Johannes Kaiser valoró el tono de las conversaciones y aseguró que estas se desarrollan en un clima positivo. “Presentamos un listado de personas que podrían ser, quizás, un enriquecimiento para el futuro gobierno”, señaló, aunque evitó adelantar nombres.

Consultado sobre una eventual integración del PNL al Ejecutivo, Kaiser sostuvo que aún no hay definiciones y que “en los próximos días probablemente nos podamos pronunciar con mayor certeza”.

/psg