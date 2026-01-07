El tiempo dará un giro radical en la zona central de Chile, dejando atrás los días de calor extremo al menos por una jornada. Así lo confirmó el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que anticipa el retorno de tormentas eléctricas, precipitaciones y temperaturas más frescas en la Región Metropolitana y regiones aledañas.

Cuándo ocurrirá el evento

El fenómeno se concentrará durante la tarde y noche del jueves 8 de enero, afectando a distintas regiones de la zona central del país. Hasta ahora, la DMC ha emitido dos avisos meteorológicos oficiales:

Uno por tormentas eléctricas .

. Otro por precipitaciones normales a moderadas.

Regiones con lluvia según Meteochile

De acuerdo con Meteochile, el evento se debe a una baja segregada que provocará precipitaciones normales a moderadas en cuatro regiones:

Metropolitana

Valparaíso

O’Higgins

Maule

Las lluvias se concentrarán principalmente en la cordillera y precordillera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 20 milímetros de agua caída. En Santiago, se esperan chubascos en San José de Maipo y en comunas del sector oriente y sur de la capital.

Tormentas eléctricas en cinco regiones

La probabilidad de tormentas eléctricas se extiende a cinco regiones de la zona central:

Coquimbo

Metropolitana

Valparaíso

O’Higgins

Maule

Estas se producirán principalmente en la cordillera, con excepción de la precordillera en las tres primeras regiones mencionadas. El pronóstico también contempla:

Chubascos aislados .

. Vientos de hasta 50 km/h .

. Posibles truenos y rayos.

Recomendaciones de las autoridades

Las autoridades llaman a la precaución, especialmente al realizar actividades al aire libre y en sectores bajo aviso meteorológico. La recomendación principal es evitar la exposición innecesaria en zonas cordilleranas y mantenerse informado a través de los canales oficiales de la DMC y Meteochile.

En conclusión, este jueves la zona central vivirá un cambio drástico en las condiciones climáticas, con lluvias y tormentas que pondrán fin, por unas horas, al intenso calor de los últimos días.

