El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, confirmó este jueves que el Ministerio Público pretende que el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro —actualmente recluido en una prisión federal de Estados Unidos a la espera de un juicio por presunto narcoterrorismo— preste declaración judicial en el marco de la investigación por el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, quien residía en Chile en calidad de refugiado.

Declaraciones desde la Región del Biobío

Durante su visita a la Región del Biobío, Valencia fue consultado sobre las intenciones del fiscal a cargo del caso, Héctor Barros, de citar a declarar tanto a Maduro como a Diosdado Cabello, ex número dos del régimen venezolano.

“Diosdado Cabello ha sido mencionado, al menos por un testigo, como una persona que supuestamente habría urdido o encargado el crimen de Ronald Ojeda. En el caso de Nicolás Maduro, sólo apuntan en su dirección algunas pesquisas”, señaló el Fiscal Nacional.

Motivación política en la investigación

Respecto de Maduro, Valencia explicó que su eventual vinculación se considera por su calidad de antiguo presidente y líder del gobierno venezolano.

“Las principales conclusiones de la Fiscalía apuntan a que aquí habría una motivación política, que el crimen habría sido encargado por agentes del Estado. De ahí surge el nexo planteado por el fiscal Barros”, detalló.

Asimismo, indicó que el fiscal Barros planteó la posibilidad de solicitar cooperación al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se pueda tomar declaración a Maduro, considerando su actual situación de detención.

“La Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional prestará apoyo en caso de que se disponga solicitar esa diligencia”, agregó.

Resultados inciertos de las diligencias

El Fiscal Nacional advirtió que las diligencias judiciales no siempre arrojan los resultados esperados: “Muchas veces las diligencias se decretan y finalmente no dan resultados; otras veces dan los mismos resultados que se esperan, y en otras ocasiones generan resultados imprevistos. Es difícil prever. Lo que sí está claro es que si el fiscal lo hace es porque lo estima pertinente”.

Extradición de Diosdado Cabello

En cuanto a una posible extradición de Diosdado Cabello, Valencia aclaró que mientras las personas permanezcan en Venezuela, ese Estado no extradita a sus connacionales.

No obstante, precisó que si Cabello se encontrara en otro país, el trámite de extradición podría ser procedente, tal como ocurre con cualquier otra persona que hubiera cometido un delito en Chile.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/psg