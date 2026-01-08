El Registro Civil dio a conocer el ranking de los 10 nombres más inscritos en Chile durante 2025, tanto para niñas como para niños. Una vez más, la lista reflejó la continuidad de las tendencias de años anteriores, con pequeños cambios respecto a 2024.

Emma y Mateo lideran nuevamente las preferencias

El nombre Emma se consolidó como el más escogido por los chilenos para niñas desde 2022, acumulando ya cuatro años consecutivos en el primer lugar. Este nombre logró superar a Sofía, que dominó las inscripciones en nueve oportunidades entre 2011 y 2021, salvo en 2018 y 2019, cuando fue desplazada por Agustina e Isabella, respectivamente.

En tanto, Mateo continúa siendo el nombre masculino más popular desde 2017, año en que desplazó a Agustín, quien lideró entre 2012 y 2016. De mantenerse esta tendencia en 2026, Mateo podría convertirse en el nombre más elegido por una década completa en Chile.

Cabe destacar que en 2024, Isabella estuvo a punto de superar a Emma por apenas dos inscripciones, aunque en 2025 descendió al cuarto lugar. En el caso de los niños, Liam, Lucas y Santiago conservaron las posiciones segunda, tercera y cuarta, respectivamente, mientras que Máximo ingresó al top 10, reemplazando a Vicente.

Top 10 nombres de niña más inscritos en 2025

Emma – 1.999 inscripciones Emilia – 1.828 inscripciones Sofía – 1.776 inscripciones Isabella – 1.712 inscripciones Julieta – 1.596 inscripciones Aurora – 1.461 inscripciones Mía – 1.313 inscripciones Isidora – 1.177 inscripciones Trinidad – 1.129 inscripciones Amanda – 971 inscripciones

Top 10 nombres de niño más inscritos en 2025

Mateo – 2.323 inscripciones Liam – 2.059 inscripciones Lucas – 1.492 inscripciones Santiago – 1.414 inscripciones Facundo – 1.411 inscripciones Thiago – 1.398 inscripciones Benjamín – 1.275 inscripciones Gael – 1.238 inscripciones Máximo – 1.238 inscripciones Gaspar – 1.218 inscripciones

Requisitos para la inscripción de recién nacidos

El Registro Civil recordó que la inscripción de un recién nacido debe realizarse en la oficina correspondiente a la circunscripción donde ocurrió el parto. Para este trámite se requiere:

Comprobante de parto

Formulario de Acuerdo (C-9) , firmado por ambos progenitores, en el cual se define el orden de los apellidos

/psg