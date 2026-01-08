El presidente de Blanco&Negro, Aníbal Mosa, ratificó tras la reunión de directorio que fue aprobada la salida de ambos jugadores y anunció que, obviamente, intentarán reemplazarlos
Vea y escuche a Aníbal Mosa ratificando que Vicente Pizarro parte a Rosario Central y Alan Saldivia a Vasco da Gama
"SE APROBÓ LA SALIDA DEL VICHO PIZARRO Y DE ALAN SALDIVIA"
Aníbal Mosa, presidente de ByN, se refirió a la situación del volante y del defensor, y agregó que Zavala tomará el lugar del lesionado Marcos Bolados.
▶️ Mira #SportsCenter en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/a4jCf3SybM
— ESPN Chile (@ESPNChile) January 7, 2026
/José Pablo Verdugo