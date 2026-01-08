Este jueves se conoció que en diciembre de 2025 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de -0,2%, acumulando un 3,5% en el año —su nivel más bajo en cinco años— y 3,5% a doce meses.

Impacto inmediato en la Unidad de Fomento (UF)

El resultado implicará que la Unidad de Fomento (UF) experimente un retroceso inmediato, entregando un leve alivio a los bolsillos de los chilenos. En las últimas semanas, la UF se acercaba a la barrera de los $40 mil.

De acuerdo con el Banco Central, la UF alcanzará los $39.762,52 el 9 de enero y, tras el dato del IPC de diciembre, registrará una baja de $79,52, quedando en $39.683.

Qué es la UF y cómo afecta a la economía

La Unidad de Fomento representa la reajustabilidad del peso chileno en función de la inflación. Su valor se recalcula cada mes en base al IPC, lo que significa que su variación depende directamente de la evolución de los precios.

Este indicador incide en múltiples aspectos de la economía:

Préstamos hipotecarios y arriendos , fijados en UF.

, fijados en UF. Planes de salud .

. Fondos de cesantía y seguros .

. Costos de la educación, entre otros.

Alivio temporal para los hogares

La baja en la UF, derivada de la caída del IPC, se traduce en un respiro para quienes mantienen compromisos financieros en esta unidad de medida, especialmente en el mercado inmobiliario, donde la mayoría de los contratos están indexados a la UF.

